¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Sevilla vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado por la Jornada 7 de LaLiga de España en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos del fin de semana en el Viejo Continente. El choque tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 13:00 hs (CDMX).
El Barça llega a este encuentro con puntaje perfecto y después de haber goleado por 7-2 a Racing de Santander. Sin embargo, del otro lado tendrá a un Sevilla que ganó cuatro de los primeros seis partidos y promete dar pelea en condición de local.
Por eso, el equipo culé no se puede relajar y el entrenador Hansi Flick pondrá lo mejor que tiene a disposición para afrontar este partido. Esto significa que figuras como Lamine Yamal y Raphinha serán parte de la alineación titular.
Lamine Yamal será titular en la visita de Barcelona a Sevilla (Getty Images)
Probable alineación de Sevilla
- Vlachodimos
- Juan Iglesias
- Castrín
- Kike Salas
- Suazo
- Agoumé
- Kochorashvili
- Miguel Sierra
- Guridi
- Félix Correia
- Robbie Ure
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Probable alineación de Barcelona
- Szczesny
- Eric Garcia
- Cubarsí
- Christensen
- Espart
- Rodri
- Pedri
- Fermín
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Gordon