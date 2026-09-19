¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Sevilla vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

El Barça tiene puntaje perfecto en este inicio de temporada y Hansi Flick no se guardará nada en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado por la Jornada 7 de LaLiga de España en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos del fin de semana en el Viejo Continente. El choque tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 13:00 hs (CDMX).

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El Barça llega a este encuentro con puntaje perfecto y después de haber goleado por 7-2 a Racing de Santander. Sin embargo, del otro lado tendrá a un Sevilla que ganó cuatro de los primeros seis partidos y promete dar pelea en condición de local.

Por eso, el equipo culé no se puede relajar y el entrenador Hansi Flick pondrá lo mejor que tiene a disposición para afrontar este partido. Esto significa que figuras como Lamine Yamal y Raphinha serán parte de la alineación titular.

Lamine Yamal será titular en la visita de Barcelona a Sevilla (Getty Images)

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Probable alineación de Sevilla

Vlachodimos

Juan Iglesias

Castrín

Kike Salas

Suazo

Agoumé

Kochorashvili

Miguel Sierra

Guridi

Félix Correia

Robbie Ure

Probable alineación de Barcelona