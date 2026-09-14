Jugó en Pumas y ahora emigra al Real Madrid

Parece que un paso en Pumas puede ser la clave para desarrollar talentos más adelante. El día de hoy, ESPN dio a conocer que el exjugador mexicano, Santiago Palacios sería el nuevo estratega del Real Madrid Sub 16. Y es que no ha sido el único en potenciar las fuerzas básicas, sino que Andrés Lillini también lo ha hecho con Selecciones Nacionales.

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¿Un Puma en el Real Madrid?

La mano de los auriazules se ve desde su llegada y en esta ocasión llegó la oportunidad para Palacios, quien, de acuerdo con la misma fuente, también tendrá una tarea adicional dentro del conjunto merengue, por lo que será una pieza clave para que algunos talentos nacionales puedan tener una oportunidad en España.

De acuerdo con esta fuente, también estará como scouting en Valdebebas. Ya han sido cuatro años los que se mantiene en Cadete en esta institución, pero ahora comenzará este camino como estratega. Precisamente, el trabajo en la Academia le ha permitido conseguir este puesto que por primera vez tendrá bajo su cargo en un club tan importante.

Hay que mencionar, que su proceso como jugador lo llevó precisamente con Pumas, quienes le dieron las bases en las categorías inferiores siendo uno de los delanteros de la escuadra. Aunque tuvo poca participación después de su debut en Primera División, el trabajo del nacido en Cuernavaca, Morelos lo ha elevado hasta este nivel.

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Cabe recalcar que estuvo un buen tiempo en Países Bajos, donde se sabe que son buenos formadores de futbolistas, pasando por el De Treffers, Roda JC y MVV Maastricht; ya en España estuvo en el Unión Adarve y el Pozuelo. Aunque no eran clubes de renombre, lo aprendido en este trayecto hoy lo mantiene en un conjunto top.

En síntesis