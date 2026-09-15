Dónde ver EN VIVO Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming

Elche y Real Madrid se enfrentan este martes por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Elche y Real Madrid se enfrentan este martes 15 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga de España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Martínez Valero y comienza a partir de las 13:30hs (Ciudad de México).

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El conjunto merengue llega a esta fecha entre semana buscando no ceder puntos en la lucha por el liderato del campeonato español, mientras que el equipo ilicitano intentará dar la sorpresa ante su afición y sumar unidades valiosas para salir de la parte baja de la tabla.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Elche y Real Madrid de este martes 15 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de la señal de SKY Sports en televisión y mediante la plataforma Sky+ en streaming.

México: SKY Sports, Sky+

SKY Sports, Sky+ Centroamérica: SKY Sports y Sky+

SKY Sports y Sky+ Sudamérica: DSports (DirecTV) y DGO / Disney+ (Brasil)

DSports (DirecTV) y DGO / Disney+ (Brasil) Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV España: Movistar+ y M+ LaLiga

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Elche de Martín Anselmi no ha tenido un inicio sencillo de torneo y acumula 2 puntos en 5 fechas (2 empates y 3 derrotas). En sus partidos más recientes en LaLiga, cayeron como locales 2-3 ante la Real Sociedad en la Jornada 4 y rescataron un valioso empate 1-1 en su visita al Athletic Club en San Mamés por la Jornada 5.

Por su parte, Real Madrid se ubica en el segundo puesto con 12 puntos tras registrar 4 victorias y 1 derrota. Luego de sufrir un tropiezo 0-1 al caer frente al Real Betis en la Jornada 4, los dirigidos por José Mourinho se repusieron de inmediato en la fecha pasada al golear con autoridad 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

En síntesis

Elche y Real Madrid juegan este martes 15 de septiembre por LaLiga.

juegan este martes 15 de septiembre por LaLiga. La transmisión del encuentro en México será por SKY Sports y Sky+ .

y . José Mourinho busca mantener al Real Madrid en la pelea tras golear 4-1.