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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Kosovo por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre, en el Ernst Happel Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Kosovo, Liga de Naciones
Austria vs. Kosovo, Liga de Naciones

Austria llega como favorito indiscutido para el domingo 27 de septiembre, cuando reciba a Kosovo en el Ernst Happel Stadium con la chance de meterse en la punta del grupo.

Es la segunda fecha de la Liga de Naciones y ambos equipos arrancaron con triunfo, así que hay un lugar de privilegio en juego para el que gane esta noche.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

Austria abrió con una victoria clara, 3-1 ante Israel, y esa energía la dejó tercera en la tabla con 3 puntos tras la primera fecha. Jugar en el Ernst Happel Stadium le suma un plus anímico, y la idea es no bajar el nivel mostrado en el debut.

Kosovo también empezó de la mejor manera, con un 1-0 ajustado frente a Irlanda que le valió el primer envión en la competencia. Ubicado en la posición 20 con los mismos 3 puntos que su rival de turno, el equipo llega con la confianza de haber resuelto un partido cerrado y buscará repetir esa efectividad lejos de casa.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs
  • Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

  • Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Austria suma 3 puntos tras vencer a Israel.
  • Kosovo suma 3 puntos tras vencer a Irlanda.
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