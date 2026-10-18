Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga: canales de TV y streaming online

Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu en un duelo por los primeros puestos de LaLiga.

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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El equipo merengue llega con la firme intención de hacer valer su localía y sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por la cima de la tabla. Por su parte, el cuadro andaluz buscará dar la sorpresa en la capital española en un duelo que promete grandes emociones.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Sevilla de este domingo 18 de octubre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión de paga y mediante las plataformas de streaming sky+ e izzi.

México: Sky Sports, sky+ e izzi

Sky Sports, sky+ e izzi Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo

ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo España: Movistar+ y DAZN

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La actualidad de ambos equipos

En lo que respecta al cuadro local, el Real Madrid intentará consolidarse dentro de los primeros tres puestos de LaLiga, ubicándose de momento en la cuarta posición con 18 unidades, aún distante del Barcelona que comanda la tabla con paso perfecto. Los merengues no contarán con Vinicius Junior para este duelo y, con actividad de Champions League en la agenda entre semana, se proyecta una rotación de piezas en el esquema.

Por su parte, el Sevilla arriba a esta cita inmediatamente por debajo del equipo blanco en el quinto escalón con 14 puntos. A diferencia del certamen anterior, el conjunto hispalense se encuentra alejado de los puestos de descenso y, tras los descalabros previos ante el Atlético de Madrid y el Barcelona por idéntico marcador de 3-1, el Sevilla buscará que la historia ante otro de los gigantes de España tome un rumbo distinto.

En síntesis

Real Madrid vs. Sevilla se juega el 18 de octubre a las 13:00 horas.

se juega el 18 de octubre a las 13:00 horas. Sky Sports, sky+ e izzi transmitirán el partido en vivo para México.

transmitirán el partido en vivo para México. Vinicius Junior será baja del Real Madrid, que marcha cuarto con 18 puntos.