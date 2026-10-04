¿Dónde y en qué estadio juegan Chivas vs. América por el amistoso internacional?

Las Chivas y las Águilas se verán las caras en una edición amistosa del Clásico Nacional en un estadio poco convencional.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América se medirán en una edición de exhibición del Clásico Nacional este domingo 4 de octubre a las 19:10 horas (tiempo del centro de México). Ambas instituciones acordaron disputar este cotejo no oficial con el objetivo de mantenerse en ritmo competitivo durante la pausa de la Fecha FIFA.

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Los clubes más populares del país volverán a cruzarse en el terreno de juego tras su reciente choque oficial a finales de septiembre. En aquella oportunidad, las escuadras dirigidas por Guillermo Almada y Gabriel Milito dividieron unidades al firmar un empate 2-2 sobre la cancha del Estadio Azteca, una tónica que buscarán romper en esta ocasión sobre territorio neutral.

El estadio donde juegan Chivas y América

El compromiso amistoso entre el Rebaño Sagrado y el conjunto azulcrema programado para este domingo se llevará a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, inmueble ubicado en Oakland, California, dentro de Estados Unidos. Con este enfrentamiento, ambas directivas dan continuidad a la tradición de llevar el choque más importante del balompié nacional a la afición mexicana en suelo estadounidense.

Hogar de los Oakland Roots de la USL Championship (circuito inferior a la MLS), el inmueble, conocido comercialmente como RingCentral Coliseum, cuenta con una capacidad para 47 mil espectadores en encuentros de futbol. Además, el aforo puede expandirse hasta los 63 mil asistentes para cotejos de béisbol o fútbol americano de la NFL, dependiendo de la distribución de las gradas y la habilitación del sector superior denominado “Mount Davis“.

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En Septiembre de 2025 México jugó un amistoso contra Japón en el Oakland Coliseum.

Desde su inauguración en septiembre de 1966, el Oakland-Alameda County Coliseum ha albergado una gran variedad de competencias multidisciplinarias. El recinto fungió como la casa de los Oakland Raiders de la NFL entre 1966 y 1981, así como de 1995 a 2019, además de cobijar a los Oakland Athletics de la MLB desde 1968 hasta 2024, sirviendo en la actualidad como sede de los San Francisco Unicorns de la Major League Cricket.

En síntesis

Chivas vs. América jugarán un amistoso este 4 de octubre a las 19:10 horas.

jugarán un amistoso este 4 de octubre a las 19:10 horas. El duelo será en el Oakland-Alameda County Coliseum ubicado en Oakland, California.

ubicado en Oakland, California. Este recinto estadounidense tiene una capacidad para 47 mil espectadores en partidos de futbol.