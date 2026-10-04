¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Chivas vs. América por el amistoso internacional

Chivas y América se enfrentan en una nueva edición del Clásico Nacional, aunque en este caso por un amistoso. Los titulares de ambos equipos.

La Liga MX no se disputa este fin de semana y es por eso que varios equipos organizaron distintos amistosos para no perder ritmo competitivo. Este es el caso de Chivas y de América, que se van a enfrentar en una nueva edición del Clásico Nacional. El juego se lleva a cabo en California e inicia a las 19:10hs (CDMX).

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Por el lado del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito tiene varias ausencias para este partido tanto por lesiones como por convocatorias en la Fecha FIFA. Jugadores como Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Tala Rangel y Luis Romo, entre otros, no sumarán minutos. Pero el DT argentino aprovechará para ver a otros futbolistas.

Por su parte, Guillermo Almada también no contará con varios futbolistas como Brian Rodríguez, Israel Reyes, Isaías Violante y Óscar Perea, entre otros. Y también se espera que el entrenador uruguayo le dé oportunidades a jugadores que han sumado pocos minutos a lo largo de la temporada.

La probable alineación de Chivas

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Rey

Carlos Hernández

Jonathan Pérez

Omar Govea

Fernando González

Efraín Álvarez

Kevin Castañeda

Ángel Sepúlveda

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La probable alineación de América