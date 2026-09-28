Gilberto Mora obliga a Perú a ir “con todo cuidado” ante México, anticipa Mano Menezes

Preparando el encuentro contra México, el DT de Perú Mano Menezes anticipó que irán "con todo cuidado" por Gilberto Mora.

Gilberto Mora ha comenzado a afianzarse en la Selección Mexicana a base de actuaciones sólidas sobre el terreno de juego, convirtiéndose en un factor diferenciador que los rivales ya consideran en su planificación táctica. Con la mirada puesta en el enfrentamiento ante el Tri, el director técnico de Perú, Mano Menezes, reveló que la escuadra sudamericana saltará al campo “con todo cuidado” para neutralizar al nuevo dorsal diez del combinado nacional.

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Durante la conferencia de prensa celebrada este lunes 28 de septiembre en la previa del cotejo, Mano Menezes fue cuestionado sobre el momento de Gil Mora, recordando el manejo que tuvo el juvenil durante la Copa del Mundo 2026: “Yo estaba en la apertura del Mundial cuando México jugó contra Sudáfrica y vi el cuidado que su entrenador (Javier) Aguirre tuvo al no poner ya desde el principio a la estrella mundial. Eso es difícil, ¿verdad?“

Posteriormente, el estratega brasileño elogió las virtudes del futbolista de 17 años, destacando su irrupción como una bocanada de aire fresco para el balompié internacional. “Es un gran talento del fútbol mexicano. Acompañamos con placer porque el fútbol necesita nuevos jugadores de esta calidad“, Menezes añadió.

El seleccionador del cuadro inca concluyó advirtiendo la postura con la que afrontarán el choque en Harrison, Estados Unidos, conscientes del impacto que puede generar la joya azteca en el trámite del partido. “Vamos a entrar a la cancha mañana con todo cuidado, no dejar que en este juego se destaque como en los demás“, concluyó.

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El entrenador de Perú llena de elogios a Gilberto Mora 🇲🇽🇵🇪



🎥: @AS_MSanchez pic.twitter.com/bLqfusQKez — AS México (@ASMexico) September 28, 2026

Mora sigue haciendo historia con México

Más allá del impacto mediático generado a su alrededor, Gilberto Mora continúa consolidando su estatus en la Selección Mexicana, primero asegurando un sitio en el plantel mundialista y, recientemente, convirtiéndose en el anotador más joven en la historia del Tri tras firmar el gol del empate 1-1 frente a Colombia.

Rafael Márquez, quien le otorgó la titularidad en dicho compromiso, se deshizo en reconocimientos para el atacante de los Xolos de Tijuana: “Ya sabemos la calidad de Gilberto, ahora intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo, es un joven, entre todos vamos a hacer todo lo posible para que se siga desarrollando y tenga actuaciones como esta. Ójalá que pronto lo veamos en un equipo importante“.

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El siguiente compromiso del conjunto mexicano se disputará este martes 29 de septiembre frente a Perú a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del Sports Illustrated Stadium. De cara al segundo encuentro del proceso encabezado por Rafa Márquez, se perfila que Mora vuelva a figurar en el once estelar como uno de los bastiones en el ataque nacional.

En síntesis