Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Perú por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Estados Unidos y Perú se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un amistoso internacional. El partido tendrá opciones de transmisión por TV y streaming online para seguir el encuentro en vivo.

Estados Unidos y Perú se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y dará inicio a las 14:30hs (tiempo del Centro de México) / 15:30hs (tiempo de Perú).

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Ambas selecciones dan el puntapié inicial a un nuevo ciclo futbolístico pensando en la Copa del Mundo 2030. Mientras el conjunto norteamericano busca probar jóvenes talentos de su liga local, la Bicolor estrena etapa técnica con el objetivo de consolidar un recambio generacional en su plantilla.

¿Por dónde ver el partido?

El compromiso de Fecha FIFA entre Estados Unidos y Perú de este sábado 26 de septiembre se podrá ver en vivo a través de las siguientes señales de televisión y plataformas de streaming:

México: Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos internacionales FIFA)

Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos internacionales FIFA) Perú: América TV, ATV, Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD)

América TV, ATV, Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD) Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: TNT, Telemundo, Universo, Max, Peacock

TNT, Telemundo, Universo, Max, Peacock España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Estados Unidos encara esta ventana de partidos con una nómina renovada. El entrenador Mauricio Pochettino optó por darle descanso a sus figuras consolidadas en el fútbol europeo —como Christian Pulisic y Weston McKennie— para evaluar el nivel y proyección de jugadores destacados en la MLS de cara al nuevo proceso.

Por su parte, Perú inicia formalmente una nueva era internacional. Tras no lograr el boleto a la pasada cita mundialista, la Bicolor afronta este duelo en Orlando bajo la conducción de su estratega Mano Menezes, buscando armar un equipo competitivo e incorporar variantes ofensivas antes de volver a competir de manera oficial.

En sintesis

Estados Unidos y Perú juegan un amistoso este sábado 26 de septiembre.

juegan un amistoso este sábado 26 de septiembre. Mauricio Pochettino descansó a figuras europeas como Christian Pulisic para la nómina local.

a figuras europeas como Christian Pulisic para la nómina local. Mano Menezes debuta como director técnico al frente de la selección peruana.