La reacción de Orbelín Pineda al posible retiro de Alexis Vega con México

Estas fueron las palabras del jugador de Rayados ante la posibilidad de que el futbolista de Toluca no siga en el Tricolor.

Justo antes de que el sábado comenzara el partido de México vs Colombia, Alexis Vega soltó unas declaraciones respecto a que había salido molesto por los pocos minutos que tuvo en la Selección Nacional durante el Mundial. Ante ello, en esta convocatoria el futbolista de Toluca no fue considerado a pesar de su buen momento.

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Es por ello que mencionó que estaba pensando en retirarse del cuadro Tricolor y que en los próximos días haría un comunicado en caso de que eso fuera. Esto llamó mucho la atención, porque aún es un jugador que le puede ofrecer a la plantilla actual, aún cuando sufrió su lesión en la rodilla, pero que en los Diablos Rojos no ha sido preocupación.

¿Orbelín Pineda respalda a Alexis Vega?

De esta manera, Orbelín Pineda fue cuestionado sobre la posibilidad de que Alexis cause baja de manera definitiva, por lo que el futbolista de Rayados de Monterrey apuntó que cada quién tiene una forma distinta de ver las cosas y que sabrá decidir de la mejor manera, ya que sabe que cuenta con cualidades importantes.

“Es difícil la verdad que son opiniones de cada jugador, él está pensando en esa situación y bueno creo que es opinante para todos, tanto para él, creo que él decide si quiere venir o no quiere venir, sabemos el jugador que es, de la capacidad que tiene y bueno, si lo tenemos acá o si él se tiene otra decisión, hay que respetar y apoyarlo”. Orbelín Pineda

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La opción de Rafa Márquez

Aún así, Pineda apunta a que van a respetar la decisión que se tome respecto a lo que elija. Mientras tanto, en el combinado Azteca ya recuperaron a Hirving Lozano, quien se incorporó de buena manera en el ataque del cuadro mexicano, por lo que en caso de que continuara Vega, esta es una de las opciones más viables.

En síntesis