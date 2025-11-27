Además de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo también ha construido una impresionante fortuna gracias a su carrera profesional.

El delantero portugués no solo es el jugador mejor pagado del planeta, sino que también se convirtió en el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario. Gran parte de su riqueza proviene de sus contratos y de las múltiples empresas en las que ha invertido a lo largo de los años.

A lo largo de su trayectoria, CR7 diversificó sus ingresos con hoteles, marcas de ropa, empresas tecnológicas, productos de salud y franquicias deportivas. En las últimas horas sorprendió al anunciar que se sumará como accionista a un proyecto distinto y muy ligado al mundo del deporte de combate.

¿Qué hará Cristiano Ronaldo?

El propio delantero lo anunció en sus redes: “Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de @wowfcmma! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”.

WOW FC (The Way of Warriors FC) es una organización de artes marciales mixtas nacida en Madrid y fundada por David Balarezo en 2019. En España ha ido ganando terreno rápidamente y por su crecimiento y formato algunos medios la han llegado a calificar como la “UFC española”, por su ambición y por la forma en que está profesionalizando las MMA en el país.

Con la llegada de Cristiano Ronaldo como inversionista, el proyecto apunta a aumentar su visibilidad global y acelerar su crecimiento. Su figura no solo atrae patrocinadores, sino también audiencias nuevas, y coloca a WOW FC en una posición estratégica para convertirse en una referencia del deporte de combate en los próximos años.

