Mientras Lionel Messi participó en 1300 goles en su carrera, las intervenciones de Cristiano Ronaldo

A los 40 y 38 años, pero jugando como si tuvieran 20, Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo figuras mundiales que no se cansan de demostrar por qué están considerados dos de los mejores de la historia. Cada fin de semana vuelven a dar muestras de su calidad, y esta vez no fue la excepción.

El portugués brilló con un golazo increíble de chilena en el triunfo de Al-Nassr 4-1 ante Al-Khaleej por la Saudí Pro League, una muestra más de su capacidad atlética y su vigencia absoluta. Mientras tanto, el argentino volvió a comandar a Inter Miami con una actuación magistral, aportando un gol y tres asistencias en la goleada 4-0 ante FC Cincinnati para meter a las Garzas en la final de la Conferencia Este de la MLS.

Las contribuciones de CR7 y Messi

Gracias a su gol y sus tres asistencias, Messi ya alcanzó las 1300 participaciones en su carrera, una cifra impresionante construida con 896 goles y 404 asistencias. Se trata de un registro que lo mantiene entre los máximos generadores de juego y anotaciones en la historia del futbol moderno, reforzando su papel como líder creativo y goleador al mismo tiempo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, continúa aumentando sus números a paso firme. Con 954 goles y 259 asistencias, el portugués ya suma 1213 participaciones, lo que demuestra que su impacto ofensivo sigue siendo tan determinante como siempre. Ambos, desde diferentes estilos, continúan rompiendo marcas y estirando carreras que parecen no tener final.

Cabe destacar que el argentino tiene menos partidos que el portugués a lo largo de los años, Messi logró todo esto en 1135 encuentros, mientras que Cristiano en 1298.

Además de seguir ganando títulos con sus clubes y también con sus selecciones, tanto Messi como Cristiano mantienen un objetivo que los une más allá de su histórica rivalidad: alcanzar los 1000 goles oficiales en su carrera profesional. Una barrera que, a esta altura, ya no parece un sueño imposible, sino una meta que está cada vez más cerca.

