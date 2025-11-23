El nuevo récord de Lionel Messi que es imposible de romper para Cristiano Ronaldo

Aunque la quisieron acabar, esta rivalidad sigue más encendida que nunca… La jornada deportiva del 23 de noviembre tuvo a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como principales protagonistas. Mientras CR7 hizo un gol de chilena, Leo logró un nuevo récord que es imposible de romper para el jugador portugués.

Publicidad

Publicidad

El primero en entrar en escena fue Cristiano. El delantero, en un gol que casi nadie podría hacer a los 40 años, se levantó por los aires, hizo una chilena y marcó el cuarto gol de la victoria de Al-Nassr por 4-1 ante Al Khaleej por la novena fecha de la Liga de Arabia Saudita (Saudi Pro League).

Apenas pasaron unas horas del golazo de Cristiano Ronaldo cuando Messi se reportó con un gol y tres asistencias en la victoria 0-4 de Inter Miami ante FC Cincinnati en las semifinales de los MLS Playoffs 2025. No solo lideró la clasificación a la final de la Conferencia Este, también logró un récord que es imposible de romper para CR7.

Messi y un nuevo récord que Cristiano Ronaldo no puede romper

Messi logró un récord que Cristiano no puede romper. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi logró el récord de tener la mayor cantidad de contribuciones de gol (seis goles y seis asistencias) en una sola edición de los Playoffs de la MLS. ¿Por qué Cristiano no lo puede romper? El 26 de junio de 2025, se hizo oficial que CR7 renovó con Al-Nassr por dos años hasta junio de 2027. Eso quiere decir que jugaría en Arabia Saudita hasta los 42 años y se aleja la posibilidad que vaya a jugar a Estados Unidos para superar el récord de las 12 contribuciones de gol de Leo en una sola edición de la Postemporada de la MLS.

ver también Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

¿Cuándo vuelven a jugar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Mientras Cristiano Ronaldo volverá jugar con Al-Nassr el miércoles 26 de noviembre a las 8:45 A.M. ET cuando enfrenten a FC Istiklol Dushanbe en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa AFC, Leo Messi e Inter Miami disputarán la final de la Conferencia Este de la MLS el sábado 29 de noviembre con rival y horario por confirmar.

Encuesta¿Por cuántos años renovó Cristiano Ronaldo con Al-Nassr? ¿Por cuántos años renovó Cristiano Ronaldo con Al-Nassr? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis