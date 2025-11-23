Tras el gol de chilena de Cristiano Ronaldo, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Al-Nassr no tuvo inconvenientes y terminó goleando 4-1 al Al-Khaleej en otra fecha de la Saudi Pro League, pero más allá del resultado, el gran protagonista de la noche volvió a ser Cristiano Ronaldo. El portugués apareció en el cierre del encuentro con un tremendo gol de chilena, una acción espectacular que hizo estallar el estadio y que rápidamente se volvió viral en las redes.

El atacante de 40 años demuestra partido a partido que su vigencia no es casualidad. Con ese golazo, Cristiano sumó un tanto más a una carrera que ya es histórica y que tiene un objetivo enorme en la mira: llegar a los 1000 goles oficiales. Una marca que parecía imposible hace algunos años y que hoy lo tiene cada vez más cerca de alcanzarla.

Tras su anotación de chilena, Ronaldo llegó a los 954 goles, ampliando su ventaja en la pelea que mantiene desde hace más de una década con Lionel Messi, con quien protagoniza una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte. CR7 no cede y continúa sumando partido tras partido.

¿Cuántos goles tiene Messi?

Por el lado del argentino, Messi acumula 895 goles y este mismo día puede reducir la diferencia, ya que tendrá actividad con su equipo. Cada partido del ’10′ se sigue analizando con lupa, especialmente porque cualquier anotación lo mete de lleno nuevamente en esta carrera que mantiene en vilo a todo el mundo del futbol.

Inter Miami juega las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y el argentino puede ser protagonista para seguir de cerca al portugués, aunque todo parece indicar que el ex Real Madrid será el primero en alcanzar ese número que será histórico.

