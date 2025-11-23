Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Este domingo fue jornada de goles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués se lució más temprano con una impresionante pirueta en el aire, mientras que el argentino fue fundamental en la apertura del marcador del encuentro de semifinales de Conferencia entre Inter Miami y Cincinnati.

Poco menos de 20 minutos necesitó el astro argentino para dejar su huella en un partido clave para las Garzas. Tras recibir un buen centro proveniente desde el costado izquierdo, Messi aprovechó la inercia de su carrera para impactar el balón con la cabeza y mandarlo al fondo de la red, para no dejarle ninguna opción de respuesta al portero rival.

Teniendo en cuenta que se trata de un encuentro a partido único, el hecho de ponerse en ventaja pronto es fundamental. Inter Miami sueña con conseguir su primer título de MLS en su historia y el hecho de tener a Messi dentro del campo de juego solamente hace aumentar las ilusiones y expectativas de lograr el cometido fina.

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 954 goles convertidos y está a solamente 46 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 896 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 104 conversiones.

