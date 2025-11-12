La visita de Lionel Andrés Messi al Camp Nou sorprendió a propios y extraños. El astro argentino decidió recorrer el nuevo estadio del FC Barcelona por cuenta propia, sin previo aviso al club, en un gesto que rápidamente despertó la nostalgia entre los aficionados. Durante su paso por las remodeladas instalaciones, se tomó fotografías y dejó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Messi, dejando abierta la ilusión de una posible despedida sobre el césped del Camp Nou.

El mensaje recorrió el mundo y los aficionados del Barcelona comenzaron a soñar con un hipotético regreso del rosarino, aunque sea por unos meses, para cerrar su historia en el club de la mejor manera. Sin embargo, el rumor creció tanto que desde la directiva blaugrana tuvieron que salir a aclarar la situación.

Las declaraciones de Joan Laporta

Joan Laporta rompió el silencio y habló por primera vez sobre la posibilidad de ver nuevamente a Messi vestido de azulgrana. “A pesar de cómo ocurrió todo con la salida de Leo, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de cualquiera. No fue lo que todos queríamos, pero en ese momento no era posible”, aseguró el presidente del club catalán.

Laporta también contó cómo se enteró de la visita del argentino al estadio: “No lo sabía. Cuando me contaron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un gesto de amor por el club. Puede volver al Camp Nou cuando quiera, es su casa”, reconoció el dirigente, dejando en claro que las puertas siempre estarán abiertas para el campeón del mundo.

Por último, el mandatario reveló que desde el club están trabajando en un homenaje especial para Messi: “Estamos preparando todo para que se puedan jugar partidos aquí y, en ese marco, me gustaría que se hiciera un homenaje a Leo. Me consta que a él también le gustaría”. Sin embargo, cerró cualquier posibilidad de un segundo ciclo: “No es realista hablar del retorno de Messi como jugador”.

