El primer mensaje de Lionel Messi días después del fallecimiento de su padre: “No quiero caer”

El astro argentino se expresó por primera vez de forma pública tras la pérdida de quien lo acompañó durante toda su vida personal y deportiva.

Las últimas horas de la familia Messi atraviesan sus peores días luego del fallecimiento de Jorge, el padre de Lionel y sostén de una generación entera. Tras la despedida en Rosario, Santa Fe, llegó el momento para el jugador de dejar un mensaje en redes sociales para compartir su dolor con aquellos que lo siguen alrededor del mundo y las palabras que eligió fueron más que emotivas.

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Sin centrarse en recuerdos de la vida que quedarán para la intimidad familiar, Messi se centró en recordar a su padre por lo que comparte con el planeta: el futbol. Leo expresó el profundo dolor que sintió durante todo el Mundial 2026 por no poder tener su compañía día a día, partido a partido.

Mensaje completo de Lionel Messi a su padre Jorge

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

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Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.

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En síntesis