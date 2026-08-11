Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 pondrán frente a frente a los cuatro mejores equipos mexicanos y a los cuatro mejores equipos estadounidenses de la fase de liga. En este repaso, el minuto a minuto de la situación de cada club que aspira a sacar pasaje en la siguiente instancia del certamen continental entre ambos países.
Clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
Hasta el momento, recién comenzada la jornada 3 de la fase de liga del torneo, no hay equipos con boleto asegurado a la próxima fase de la competencia internacional. Si bien hay varios clubes con ‘un pie y medio’ matemáticamente en la ronda que viene, todavía ninguno tiene en el bolsillo la clasificación a los cuartos de final.
Eliminados sin pasaje a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
Hasta el momento, estos son los 12 clubes mexicanos que ya están afuera de la presente edición de la competición y que no seguirán en carrera en el certamen:
- Tigres | 6 puntos (3 PJ)
- Pachuca | 3 puntos (3 PJ)
- Atlas | 3 puntos (3 PJ)
- Atlante | 3 puntos (3 PJ)
- Chivas | 1 punto (2 PJ)
- Pumas | 1 punto (3 PJ)
- Xolos | 0 puntos (2 PJ)
- Necaxa | 0 puntos (2 PJ)
- Santos Laguna | 0 puntos (2 PJ)
- Atlético San Luis | 0 puntos (2 PJ)
- Querétaro | 0 puntos (2 PJ)
- Puebla | 0 puntos (2 PJ)
Así está la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el triunfo de Tigres y la derrota de Pumas
Hasta el momento, estos son los 4 clubes estadounidenses que ya están afuera de la corriente edición del campeonato y que no continúan con vida en el torneo:
- Cincinnati | 6 puntos (3 PJ)
- Minnesota United | 4 puntos (3 PJ)
- San Diego FC | 3 puntos (2 PJ)
- Vancouver Whitecaps | 1 punto (3 PJ)
Tigres, uno de los poderosos eliminados [Foto: Imago]
Con chances de clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
Hasta ahora, estos son los 6 clubes de la Liga MX con posibilidades vigentes de obtener un cupo a la próxima instancia del evento deportivo del momento:
- América | 6 puntos (2 PJ)
- Cruz Azul | 6 puntos (2 PJ)
- León | 6 puntos (2 PJ)
- FC Juárez | 6 puntos (3 PJ)
- Toluca | 6 puntos (2 PJ)
- Monterrey | 6 puntos (2 PJ)
Hasta ahora, estos son los 14 clubes de la MLS con posibilidades concretas todavía de ganar una plaza en la siguiente ronda del certamen internacional:
- Columbus Crew | 8 puntos (3 PJ)
- Real Salt Lake | 7 puntos (3 PJ)
- Austin FC | 6 puntos (2 PJ)
- Charlotte FC | 6 puntos (3 PJ)
- Chicago Fire | 6 puntos (2 PJ)
- Dallas FC | 6 puntos (2 PJ)
- LAFC | 5 puntos (2 PJ)
- Nashville SC | 3 puntos (2 PJ)
- Portland Timbers | 3 puntos (2 PJ)
- Inter Miami | 3 puntos (2 PJ)
- Philadelphia Union | 3 puntos (2 PJ)
- New York City | 3 puntos (2 PJ)
- Seattle Sounders | 3 puntos (2 PJ)
- Orlando City | 3 puntos (2 PJ)
Cuál es el criterio de desempate en la Leagues Cup 2026 y cómo se define la clasificación
Como en la fase de liga los estadounidenses ganaron muchos más juegos que los mexicanos, son más los de MLS que llegan con chances a la última fecha que los de Liga MX. Vale rememorar que sólo los mejores 4 de cada zona clasifican a cuartos de final, por lo que aquellos que acaben del quinto puesto hacia abajo serán eliminados.