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Leagues Cup

Clasificados y eliminados de la Leagues Cup 2026: club por club rumbo a cuartos de final

Equipo por equipo, el análisis puntual de la realidad de los participantes de la Liga MX y de la MLS.

Así está la lucha de cupos en la Leagues Cup 2026.
Así está la lucha de cupos en la Leagues Cup 2026.

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 pondrán frente a frente a los cuatro mejores equipos mexicanos y a los cuatro mejores equipos estadounidenses de la fase de liga. En este repaso, el minuto a minuto de la situación de cada club que aspira a sacar pasaje en la siguiente instancia del certamen continental entre ambos países.

Clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta el momento, recién comenzada la jornada 3 de la fase de liga del torneo, no hay equipos con boleto asegurado a la próxima fase de la competencia internacional. Si bien hay varios clubes con ‘un pie y medio’ matemáticamente en la ronda que viene, todavía ninguno tiene en el bolsillo la clasificación a los cuartos de final.

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Eliminados sin pasaje a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta el momento, estos son los 12 clubes mexicanos que ya están afuera de la presente edición de la competición y que no seguirán en carrera en el certamen:

  • Tigres | 6 puntos (3 PJ)
  • Pachuca | 3 puntos (3 PJ)
  • Atlas | 3 puntos (3 PJ)
  • Atlante | 3 puntos (3 PJ)
  • Chivas | 1 punto (2 PJ)
  • Pumas | 1 punto (3 PJ)
  • Xolos | 0 puntos (2 PJ)
  • Necaxa | 0 puntos (2 PJ)
  • Santos Laguna | 0 puntos (2 PJ)
  • Atlético San Luis | 0 puntos (2 PJ)
  • Querétaro | 0 puntos (2 PJ)
  • Puebla | 0 puntos (2 PJ)
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Hasta el momento, estos son los 4 clubes estadounidenses que ya están afuera de la corriente edición del campeonato y que no continúan con vida en el torneo:

  • Cincinnati | 6 puntos (3 PJ)
  • Minnesota United | 4 puntos (3 PJ)
  • San Diego FC | 3 puntos (2 PJ)
  • Vancouver Whitecaps | 1 punto (3 PJ)
Tigres, uno de los poderosos eliminados [Foto: Imago]

Tigres, uno de los poderosos eliminados [Foto: Imago]

Con chances de clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta ahora, estos son los 6 clubes de la Liga MX con posibilidades vigentes de obtener un cupo a la próxima instancia del evento deportivo del momento:

  • América | 6 puntos (2 PJ)
  • Cruz Azul | 6 puntos (2 PJ)
  • León | 6 puntos (2 PJ)
  • FC Juárez | 6 puntos (3 PJ)
  • Toluca | 6 puntos (2 PJ)
  • Monterrey | 6 puntos (2 PJ)

Hasta ahora, estos son los 14 clubes de la MLS con posibilidades concretas todavía de ganar una plaza en la siguiente ronda del certamen internacional:

  • Columbus Crew | 8 puntos (3 PJ)
  • Real Salt Lake | 7 puntos (3 PJ)
  • Austin FC | 6 puntos (2 PJ)
  • Charlotte FC | 6 puntos (3 PJ)
  • Chicago Fire | 6 puntos (2 PJ)
  • Dallas FC | 6 puntos (2 PJ)
  • LAFC | 5 puntos (2 PJ)
  • Nashville SC | 3 puntos (2 PJ)
  • Portland Timbers | 3 puntos (2 PJ)
  • Inter Miami | 3 puntos (2 PJ)
  • Philadelphia Union | 3 puntos (2 PJ)
  • New York City | 3 puntos (2 PJ)
  • Seattle Sounders | 3 puntos (2 PJ)
  • Orlando City | 3 puntos (2 PJ)
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Como en la fase de liga los estadounidenses ganaron muchos más juegos que los mexicanos, son más los de MLS que llegan con chances a la última fecha que los de Liga MX. Vale rememorar que sólo los mejores 4 de cada zona clasifican a cuartos de final, por lo que aquellos que acaben del quinto puesto hacia abajo serán eliminados.

Martín Zajic
Martín Zajic
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