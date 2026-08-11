Equipo por equipo, el análisis puntual de la realidad de los participantes de la Liga MX y de la MLS.

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 pondrán frente a frente a los cuatro mejores equipos mexicanos y a los cuatro mejores equipos estadounidenses de la fase de liga. En este repaso, el minuto a minuto de la situación de cada club que aspira a sacar pasaje en la siguiente instancia del certamen continental entre ambos países.

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Clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta el momento, recién comenzada la jornada 3 de la fase de liga del torneo, no hay equipos con boleto asegurado a la próxima fase de la competencia internacional. Si bien hay varios clubes con ‘un pie y medio’ matemáticamente en la ronda que viene, todavía ninguno tiene en el bolsillo la clasificación a los cuartos de final.

Eliminados sin pasaje a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta el momento, estos son los 12 clubes mexicanos que ya están afuera de la presente edición de la competición y que no seguirán en carrera en el certamen:

Tigres | 6 puntos (3 PJ)

| 6 puntos (3 PJ) Pachuca | 3 puntos (3 PJ)

| 3 puntos (3 PJ) Atlas | 3 puntos (3 PJ)

| 3 puntos (3 PJ) Atlante | 3 puntos (3 PJ)

| 3 puntos (3 PJ) Chivas | 1 punto (2 PJ)

| 1 punto (2 PJ) Pumas | 1 punto (3 PJ)

| 1 punto (3 PJ) Xolos | 0 puntos (2 PJ)

| 0 puntos (2 PJ) Necaxa | 0 puntos (2 PJ)

| 0 puntos (2 PJ) Santos Laguna | 0 puntos (2 PJ)

| 0 puntos (2 PJ) Atlético San Luis | 0 puntos (2 PJ)

| 0 puntos (2 PJ) Querétaro | 0 puntos (2 PJ)

| 0 puntos (2 PJ) Puebla | 0 puntos (2 PJ)

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Hasta el momento, estos son los 4 clubes estadounidenses que ya están afuera de la corriente edición del campeonato y que no continúan con vida en el torneo:

Cincinnati | 6 puntos (3 PJ)

| 6 puntos (3 PJ) Minnesota United | 4 puntos (3 PJ)

| 4 puntos (3 PJ) San Diego FC | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Vancouver Whitecaps | 1 punto (3 PJ)

Tigres, uno de los poderosos eliminados [Foto: Imago]

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Con chances de clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Hasta ahora, estos son los 6 clubes de la Liga MX con posibilidades vigentes de obtener un cupo a la próxima instancia del evento deportivo del momento:

América | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) Cruz Azul | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) León | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) FC Juárez | 6 puntos (3 PJ)

| 6 puntos (3 PJ) Toluca | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) Monterrey | 6 puntos (2 PJ)

Hasta ahora, estos son los 14 clubes de la MLS con posibilidades concretas todavía de ganar una plaza en la siguiente ronda del certamen internacional:

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Columbus Crew | 8 puntos (3 PJ)

| 8 puntos (3 PJ) Real Salt Lake | 7 puntos (3 PJ)

| 7 puntos (3 PJ) Austin FC | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) Charlotte FC | 6 puntos (3 PJ)

| 6 puntos (3 PJ) Chicago Fire | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) Dallas FC | 6 puntos (2 PJ)

| 6 puntos (2 PJ) LAFC | 5 puntos (2 PJ)

| 5 puntos (2 PJ) Nashville SC | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Portland Timbers | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Inter Miami | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Philadelphia Union | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) New York City | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Seattle Sounders | 3 puntos (2 PJ)

| 3 puntos (2 PJ) Orlando City | 3 puntos (2 PJ)

Como en la fase de liga los estadounidenses ganaron muchos más juegos que los mexicanos, son más los de MLS que llegan con chances a la última fecha que los de Liga MX. Vale rememorar que sólo los mejores 4 de cada zona clasifican a cuartos de final, por lo que aquellos que acaben del quinto puesto hacia abajo serán eliminados.