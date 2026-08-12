El portugués se expresó de forma emotiva en el posteo que el argentino dedicó en redes sociales a su compañero de camino.

Tras batallar contra una larga enfermedad, finalmente Jorge Messi falleció. El padre de Lionel perdió la vida el pasado sábado a los 68 años y el mundo del deporte se unió para acompañar al astro deportivo en su pérdida. Quien dejó su mensaje en las últimas horas fue Cristiano Ronaldo y lo realizó de forma breve, pero emotiva.

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Conocida de sobra es la rivalidad que mantuvieron ambos durante tantos años disputándose la élite del deporte, algo que jamás se trasladó al ámbito personal por la cordial y respetuosa relación que mantuvieron con el paso de los años. En ese sentido, Ronaldo se expresó con un cálido mensaje para manifestar su apoyo hacia Messi en este duro momento.

El mensaje que Cristiano Ronaldo le envió a Lionel Messi

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza“, escribió Cristiano en el posteo de Instagram que realizó Messi para despedir a su padre Jorge ante el mundo.

Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi. (GETTY IMAGES)

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Por decisión de la familia Messi de resguardar su intimidad, aún se desconocen las causas oficiales del fallecimiento de Jorge, aunque sí se reveló que se trataba de una dura enfermedad como se mencionó al principio. A su vez, en el mensaje de despedida de Leo se expone esta situación, cuando se expresa que existía fe en que Jorge se recuperara y saliera adelante.

“Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, expresó Messi en una parte de su emotiva despedida en redes sociales.

En síntesis

Jorge Messi , padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años de edad.

, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años de edad. El astro portugués Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo tras su muerte.

envió un mensaje de apoyo tras su muerte. Cristiano Ronaldo expresó sus condolencias mediante un comentario en la red social Instagram.