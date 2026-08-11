Mientras en Chelsea gana 10,9 millones, el salario que podría dar Manchester City a Enzo Fernández

El futbolista argentino es uno de los grandes objetivos del equipo de Manchester para la próxima temporada del futbol europeo.

Enzo Fernández es uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases. El mediocampista argentino volvió a quedar en el centro de la escena debido al interés de uno de los grandes clubes de la Premier League, que ya comenzó a moverse para conocer las condiciones de una posible transferencia.

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Manchester City se fijó nuevamente en el argentino y uno de los principales motivos es Enzo Maresca. El entrenador conoce al futbolista de su etapa en Chelsea y tendría interés en volver a contar con él, esta vez en el conjunto de Manchester. El interés del técnico se suma a la búsqueda del club por reforzar su mediocampo.

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Enzo Fernández, por su parte, vería con buenos ojos la posibilidad de cambiar de club y continuar su carrera en Manchester City. El argentino ya habría mostrado predisposición ante la posibilidad de un nuevo desafío en la Premier League, aunque todavía resta resolver el punto más importante: el acuerdo entre las instituciones.

Según Fabrizio Romano, Manchester City ya tomó contacto con el entorno del mediocampista para conocer su situación actual. Chelsea, sin embargo, mantiene una postura firme y pretende una cifra cercana a los £120 millones por el argentino.

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¿Cuánto podría pagarle Manchester City?

De acuerdo con Fichajes, Enzo Fernández tiene actualmente un salario estimado de €10,9 millones por año en Chelsea. La cifra lo ubica entre los futbolistas mejor remunerados del conjunto londinense.

Manchester City podría ofrecerle una remuneración similar o incluso superior si finalmente avanza por su contratación. Como referencia, Rodri aparece con un salario estimado de €13,37 millones anuales en el club de Manchester, por lo que no sería descabellado pensar en una propuesta de ese nivel para convencer a Enzo Fernández.

En sintesis

Manchester City busca fichar a Enzo Fernández tras consultar a su entorno según Fabrizio Romano.

busca fichar a tras consultar a su entorno según Fabrizio Romano. Chelsea exige £120 millones de libras por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City.

exige de libras por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City. Enzo Fernández percibe un salario de €10,9 millones anuales en el conjunto del Chelsea.