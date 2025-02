Neymar Jr está de vuelta: el astro brasileño cumplió la promesa que le hizo a su club una década atrás y volvió a vestir la camiseta del Santos dentro del campo de juego. El ’10’ de la Selección Nacional dejó de lado los miles de millones del futbol asiático para regresar a casa y hacer felices a miles de millones de aficionados.

Como estaba estipulado antes de su primer partido en Vila Belmiro, ‘Ney’ inició como suplente esta noche en el encuentro entre Santos y Botafogo FC por el Campeonato Paulista, pero ingresó tras el entretiempo bajo una ovación y una lluvia de aplausos que cayeron desde los cuatro costados del Estadio Urbano Caldeira.

Pese a que no sumaba minutos oficiales desde el mes de noviembre del año pasado a causa de una inactividad por lesión, a Neymar Jr se lo observó muy activo, enchufado y fino con sus controles y los pases a sus compañeros de equipo, ilusionando a los fanáticos con ver parte del ‘crack’ que se recuerda de PSG y no del que no pudo demostrar su calidad en Al-Hilal.

Más allá de que en Brasil es todo un emblema y una personalidad, no sólo para los propios simpatizantes de Santos sino para los de todos los equipos, sus rivales no tuvieron piedad y sufrió reiteradas infracciones de los futbolistas del Botafogo FC, que buscaron constantemente cortar su juego con dolorosas patadas que hacían caer al suelo con frecuencia al enganche ex Barcelona.