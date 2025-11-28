¡Cambia, todo cambia! En un viernes de partidos decisivos, el Brasileirao 2025 tuvo varias modificaciones en la tabla de posiciones, sobre todo en lo que respecta a la disputa por la permanencia. Los equipos que se encuentran en los últimos puestos jugaron esta tarde y noche, y se produjeron variantes importantes en las ubicaciones del fondo.

Publicidad

Publicidad

El resultado más destacado de la jornada fue la goleada de Santos por 3-0 ante Sport Recife. El ‘Peixe’ tenía la obligación de sumar de a tres en casa ante el colista del certamen, y vaya que lo ha hecho y con creces. Neymar Jrabrió la cuenta para el dueño de casa, y Lucas Kal (en contra) y João Schmidt le pusieron cifras definitivas a la victoria.

Con este trascendental triunfo, el equipo de Neymar salió de los puestos de descenso por primera vez en los últimos meses. Santos alcanzó un invicto de cuatro encuentros (dos victorias y dos empates), y esos ocho puntos le permitieron respirar hondo y escapar de la zona roja. Así, todavía no se ha salvado pero ha dado signos de vida en la pelea.

ver también ¡Lesionado los hace igual! Golazo de Neymar Jr en Santos vs. Sport para soñar con la salvación

¿Cómo quedó Santos en la tabla de posiciones del Brasileirao 2025?

Luego de imponerse ante Sport Recife, el ‘Peixe’ alcanzó la 15° colocación de la tabla del campeonato, y el primero que desciende es el 17°. Esta escalada en el Brasileirao lo llevó a quedar dos puntos por encima de la “zona roja”. No menos importante, los tres puntos conseguidos este viernes llevaron a Santos a superar a dos equipos: Internacional (perdió 5-1 con Vasco Da Gama) y Vitoria, que juega mañana ante Mirassol.

Publicidad

Publicidad

La felicidad de Neymar tras anotar ante Sport Recife [Foto: Getty]

La tabla de posiciones del Brasileirao 2025 tras el triunfo de Santos:

¿Qué partidos le quedan por jugar a Santos en el Brasileirao 2025?

En su pelea por evitar el descenso a la Serie B, al Santos de Neymar Jr le quedan sólo dos encuentros por delante. Primero, visitará a Juventude (19° y anteúltimo de la tabla) en el Estádio Alfredo Jaconi; y finalmente recibirá a Cruzeiro (3° y en el podio de la tabla) en el Estadio Urbano Caldeira. Dos finales para asegurar la permanencia en Primera División. ¿Lo logrará el Peixe?

Publicidad

Publicidad