Luego de idas y vueltas, tras muchas charlas, muchas negociaciones y muchas expectativas, finalmente sucedió. Al-Hilal accedió a cortar el vínculo de Neymar con el club y se convirtió en agente libre. A los días, las sospechas se confirmaron: la vuelta del hijo pródigo a Santos.

A través de un video por redes sociales, el astro brasileño se expresó y le habló a los aficionados del Peixe: “Mi familia y mis amigos ya saben mi decisión. No podía esperar. Firmaré un contrato con el Santos“. Y agregó: “Quiero dar las gracias a mis seguidores de todo el mundo que me apoyaron en todo este tiempo”.

“Hace 12 años desde que me fui, pero mis sentimientos con el club y sus aficionados nunca han cambiado“, agregó. Cabe recordar que tras ganar la Copa Libertadores en 2011, el futbolista hizo las maletas y partió a Barcelona en 2012, para luego recalar en PSG y finalmente en Al-Hilal.

Y continuó: “Pasé unos momentos maravillosos en Riad. Arabia Saudí me dio una bienvenida increíble. No solo a mí, sino también a mi familia. Fui muy feliz allí y lo recordaré siempre. Pero sufrí una grave lesión que me impidió regresar y devolver todo eso como me hubiese gustado”. “Estaré apoyando el Mundial de 2034. Los saudíes se lo merecen y estaré acompañándoles en el crecimiento de ese país maravilloso“, agregó.

“Pero ahora necesito volver a jugar. Y solo un club como el Santos me puede proporcionar el amor que necesito para los próximos retos de los próximos años. Y todo el mundo, independientemente del club que sea, entiende bien a qué me refiero”. “Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida. Le agradezco mucho a todos los que me apoyaron en los momentos más difíciles. No fueron pocos”, concluyó.

¿Cómo le fue a Neymar en Santos en su primera etapa?

En su primer ciclo jugó 225 partidos, marcó 136 goles y realizó 64 asistencias. Su palmarés incluye una Libertadores, tres Campeonatos Paulistas, una Recopa Sudamericana y una Copa de Brasil. Su pase al cuadro catalán sigue siendo el más caro de la historia de Brasil, por un valor de 88 millones de euros.

