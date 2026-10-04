¿Jorge Jesús pedirá disculpas a Cristiano Ronaldo?

Este domingo terminaron los duelos de la Nations League para la Selección de Portugal. De los cuatro partidos que disputaron, fueron cuatro las victorias que obtuvieron sin Cristiano Ronaldo, por lo que Jorge Jesús fue cuestionado en la conferencia de prensa final sobre la posibilidad de disculparse con el jugador por lo sucedido.

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Sin embargo, el estratega dejó claro que lo que sucedió por un malentendido y que lo que habría generado la molestia sólo fue que estuvo calentando y no jugó, por ende, no habría razón alguna para que él se acercara al futbolista y le pidiera disculpas para que regresara al equipo en el mes de noviembre para la fase de grupos de la Nations League.

¿Habrá disculpas para Cristiano Ronaldo?

“¿Disculpa de qué? ¿Qué fue lo que…? Disculpa, cuál era el tema para yo pedir disculpa. El problema que generó todo esto fue el hecho de que el jugador estuviera calentando, fue esto lo que pasó”, esto fue lo que mencionó el estratega cuando lo cuestionaron respecto a la posibilidad de un regreso de Cristiano.

“Yo asumo la responsabilidad de la decisión y de lo que pasó ahora, pedir disculpas, ¿de qué? ¿a quién? ¡Es mentira! Andar yo pidiendo disculpas, ¿de qué? ¿cuál era el motivo para pedir disculpas?”, el estratega se mantuvo en la misma postura respecto a la forma en la que se fue CR7 y las opciones que tendría para su retorno.

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También en la misma conferencia de prensa, Jorge mencionó que las puertas del equipo estarán abiertas para que en el mes de noviembre Cristiano pueda regresar, aunque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del portugués respecto a su situación, por lo que en los próximos días se espera que esta polémica se aclare.

En síntesis