El Bicho no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de su equipo de la competición internacional en manos de España.

El último baile de Cristiano Ronaldo no pudo ser. Después de haber sufrido más de la cuenta para superar a Croacia hace unos días, Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante España. El equipo español logró la clasificación gracias a un gol agónico de Mikel Merino, que le dio el pase a los ocho mejores de la competición internacional más importante del mundo.

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En la previa del encuentro, Cristiano Ronaldo había dejado en claro que este sería su último Mundial y que uno de sus grandes sueños era levantar por primera vez en su carrera el trofeo más importante a nivel de selecciones. Sin embargo, una vez más, Portugal quedó en el camino y el delantero no pudo cumplir uno de los objetivos que todavía tenía pendientes.

Tras el pitazo final, las cámaras captaron a un Cristiano Ronaldo visiblemente golpeado por la eliminación. El capitán portugués se mostró muy triste al saber que la oportunidad de conquistar un Mundial se había terminado, posiblemente por última vez, en una carrera marcada por récords, títulos y grandes momentos.

Cristiano intentó contener las lágrimas, pero terminó emocionándose

Al principio, Cristiano Ronaldo intentó mantenerse firme y evitar las lágrimas después de la derrota. El delantero buscó controlar sus emociones mientras sus compañeros y rivales se acercaban a saludarlo, pero el apoyo recibido por parte de la afición lo terminó de quebrar.

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Cristiano Ronaldo llorando tras jugar su último partido.



Estoy hundido 🥹😭💔pic.twitter.com/MiIx0kiXgY — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 6, 2026

Cuando los aficionados portugueses comenzaron a reconocer su esfuerzo y a despedirlo con muestras de cariño, CR7 no pudo contener la emoción y terminó llorando sobre el campo de juego. Fue una imagen que rápidamente recorrió el mundo y reflejó la tristeza de un jugador que soñaba con cerrar su historia mundialista de otra manera.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo cerró una nueva participación en una Copa del Mundo con la sensación de haber dejado todo, pero con la deuda de no haber podido conseguir el único gran título que falta en su extraordinaria trayectoria.

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