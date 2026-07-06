Los escenarios de la Furia Roja en el certamen internacional según su resultado en el compromiso ante los Lusos.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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El conjunto español llegó a una nueva instancia tras golear a Austria por 3-0 y ahora buscará contra sus vecinos del a península ibérica el pasaje para estar entre los ocho mejores conjuntos del certamen internacional disputado en Norteamérica.

¿Qué pasa si España gana ante Portugal por el Mundial 2026?

Si el cuadro dirigido por Luis de la Fuente vence a los europeos por cualquier diferencia de gol, con o sin goles de ambos, el cuadro español avanzará a los Cuartos de Final del torneo, donde enfrentará a Estados Unidos o Bélgica que jugarán en el segundo turno del día.

¿Qué pasa si España empata ante Portugal por el Mundial 2026?

Si el cuadro del continente europeo no pasa de la igualdad ante sus vecinos, sea con o sin goles, jugarán un tiempo extra de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá una tanda de penales para definir al ganador de la llave.

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¿Qué pasa si España pierde ante Portugal por el Mundial 2026?

Si España pierde ante el cuadro dirigido por Roberto Martínez, marquen o no ambos, quedará automáticamente eliminado del certamen internacional. No hay segundas oportunidades, por lo que el equipo necesita al menos ganar o empatar para tener aspiraciones de pasar en los 90 o 120 minutos reglamentarios, o por penales.