Si Portugal le gana a España: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

El camino de los Lusos en el certamen internacional de Norteamérica si elimina a la Furia Roja en los Octavos de Final.

Por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Más allá del complicado duelo que tendrán los dos conjuntos vecinos de la península ibérica, los dos ya tienen trazado el camino en caso de avanzar de instancia. En el caso que los Lusos avancen, deberán seguir de muy de cerca las acciones del partido que vendrá después.

Y es que hoy desde las 18:00 horas (CDMX), Estados Unidos y Bélgica se medirán por otro de los duelos de Octavos de Final. Allí, Portugal o España conocerán a su próximo rival que deberán enfrentarlo el próximo viernes 10 de julio desde las 13:00 horas (CDMX) en el SoFi Stadium de Los Angeles.

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Cualquiera sea el rival, ninguno será fácil para el equipo dirgido por Roberto Martínez. Lo cierto es que si gana, habrá superado a una de las grandes candidatas, por lo que estaría preparado para también sacar del camino a los Yankees o los Red Devils.

¿Cuántas veces estuvo Portugal en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

En caso de avanzar, Portugal estará entre los 8 mejores del mundo luego de 20 años, tras hacerlo por último vez en la edición de Alemania 2006, donde además llegó al 4to Puesto. Luego, la otra vez que llegó a Cuartos fue en Inglaterra 1966, donde cosechó un valioso 3er Puesto.

En síntesis

Portugal y España juegan el 6 de julio en el AT&T Stadium.

juegan el 6 de julio en el AT&T Stadium. Estados Unidos o Bélgica será el rival en cuartos para el equipo ganador.

será el rival en cuartos para el equipo ganador. Viernes 10 de julio es el partido de cuartos en el SoFi Stadium.