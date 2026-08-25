¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ettifaq vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League

El equipo de Cristiano Ronaldo pasa por un gran momento y va por un nuevo triunfo por la tercera jornada de la liga de Arabia Saudita.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, Al-Nassr visita al Al-Ettifaq por la tercera jornada de la Saudi Pro League en busca de seguir por el mismo camino con el que empezaron esta nueva temporada en Arabia Saudita.

Publicidad

El equipo que ahora dirige el australiano Angelos Postecoglou ganó en sus dos primeras presentaciones en el certamen y demuestra que es nuevamente uno de los candidatos a quedarse con el título, con el objetivo de conseguir el bicampeonato.

El equipo local, por su parte, también pasa por un gran momento, ya que ganó los dos primeros encuentros que disputó y buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa.

Alineación de Al-Ettifaq

Balijosh

Aloyayan

Khateeb

Hendry

Al Otaibi

Al Ghannam

Medrán

Duda

R. Messi

Shammari

Dembélé

Publicidad

Alineación de Al-Nassr

Bento

Najd

Martínez

Al-Amri

Boushal

Akhaibari

Ángelo

Mané

Félix

Coman

Ronaldo

En sintesis