¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ettifaq vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League

Desde las 12:45 hs de la CDMX, Al-Nassr visita al Al-Ettifaq por la tercera jornada de la Saudi Pro League en busca de seguir por el mismo camino con el que empezaron esta nueva temporada en Arabia Saudita.
El equipo que ahora dirige el australiano Angelos Postecoglou ganó en sus dos primeras presentaciones en el certamen y demuestra que es nuevamente uno de los candidatos a quedarse con el título, con el objetivo de conseguir el bicampeonato.
El equipo local, por su parte, también pasa por un gran momento, ya que ganó los dos primeros encuentros que disputó y buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa.
Alineación de Al-Ettifaq
- Balijosh
- Aloyayan
- Khateeb
- Hendry
- Al Otaibi
- Al Ghannam
- Medrán
- Duda
- R. Messi
- Shammari
- Dembélé
Alineación de Al-Nassr
- Bento
- Najd
- Martínez
- Al-Amri
- Boushal
- Akhaibari
- Ángelo
- Mané
- Félix
- Coman
- Ronaldo
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En sintesis
- Cristiano Ronaldo y Al-Nassr enfrentan a Al-Ettifaq en la fecha 3 de Arabia.
- Angelos Postecoglou busca mantener el paso perfecto con Al-Nassr en la liga.
- Sadio Mané y João Félix forman parte de la alineación titular del equipo visitante.