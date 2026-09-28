Mbappé marca diferencias con Cristiano Ronaldo: “Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41 años”

Kylian Mbappé se ha consolidado como la figura estelar llamada a encabezar la era posterior a la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aun cuando ambas superestrellas sostienen su vigencia en el tramo final de sus trayectorias profesionales.

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Asimismo, pese a haber compartido vestidor con el astro argentino en el Paris Saint-Germain, es del conocimiento público que el delantero portugués representó su principal referente durante su infancia. En la actualidad, el atacante galo atestigua la permanencia de Cristiano compitiendo al máximo nivel con la Selección de Portugal en la UEFA Nations League 2026-27, un escenario en el que Mbappé descarta verse proyectado a futuro.

En entrevista para el diario alemán BILD, Mbappé fue cuestionado sobre si contempla mantenerse en activo hasta los 41 años como el atacante luso, estableciendo una marcada diferencia respecto a su entorno. “Seamos sinceros, teniendo en cuenta el país para el que juego: Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41 años“, respondió entre risas.

Pese a ello, el ariete del Real Madrid enfatizó el mérito que representa para el elemento del Al-Nassr continuar representando a su representación nacional, al tiempo que remarcó la distancia con su propia carrera: “Pero Cristiano demuestra que, si estás bien física y mentalmente, puedes jugar a este alto nivel durante mucho tiempo. En mi caso, sin embargo, no creo que eso sea posible“.

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Cristiano Ronaldo fue suplente en el duelo contra Noruega.

A pesar de haber insinuado que el ciclo 2026-27 podría significar su última campaña en el balompié profesional, Cristiano Ronaldo insiste en extender su marca con el seleccionado luso tras la conclusión del Mundial 2026. Para los compromisos de la Fecha FIFA en la Nations League, el estratega Jorge Jesus mantiene al delantero en la nómina de Portugal, aunque desempeñando un rol más secundario respecto a sus años de plenitud.

¿Cuándo se enfrentarían Mbappé y Cristiano?

Con Francia ubicada en el Grupo 1 y Portugal encuadrada en el Grupo 4 de la Liga A, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo no cruzará caminos durante la presente fase de grupos de la Nations League. No obstante, las instancias eliminatorias abren la posibilidad de presenciar un eventual choque definitivo entre ambas figuras del fútbol internacional.

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Ambos seleccionados podrían medirse en la ronda de cuartos de final o dentro del Final Four del certamen continental. Para coincidir en los cuartos de final programados para marzo de 2027, Francia y Portugal deberían avanzar como primer y segundo lugar de sus respectivos sectores o viceversa y quedar emparejadas en el sorteo, o bien instalarse en la fase decisiva en junio para encontrarse en semifinales o la gran final.

Hasta el momento, Mbappé y Cristiano se han enfrentado en cinco oportunidades sobre el terreno de juego, disputando tres cotejos a nivel de selecciones y dos a nivel de clubes, registrando un balance de dos victorias para la estrella lusa y tres empates, con cinco anotaciones para CR7 y ninguna para el delantero galo. Los tres empates se firmaron en duelos entre Portugal y Francia, siendo el antecedente más reciente el choque de la Eurocopa 2024 donde el cuadro francés avanzó a semifinales tras imponerse en la tanda de penales.

En síntesis

Kylian Mbappé reveló a BILD que Francia no le permitiría jugar con 41 años.

reveló a BILD que Francia no le permitiría jugar con 41 años. Kylian Mbappé y Francia eliminaron a Portugal por penales en la Eurocopa 2024.

eliminaron a Portugal por penales en la Eurocopa 2024. Francia y Portugal podrían cruzarse en marzo o junio de 2027 en la Nations League.