Entérate todo lo que hay que saber del desafío de preparación entre los 'Socceroos' y la 'Canarinha'.

Australia y Brasil volverán a cruzarse dentro de esta jornada FIFA de selecciones nacionales, al enfrentarse en el segundo amistoso de este septiembre 2026. Oceánicos y sudamericanos completarán su convenio para esta ventana internacional en un nuevo partido de preparación. A continuación, todos los detalles del juego.

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¿Por qué Australia y Brasil juegan dos veces en esta fecha FIFA?

Australia y Brasil ya se enfrentaron hace unos días, el pasado 25 de septiembre, donde los equipos igualaron 1-1 en un duelo muy atractivo que estuvo para cualquiera. Nestory Irankunda abrió el marcador para los ‘Socceroos’ a los 23 minutos del segundo tiempo, y Rayan lo empató para la ‘Canarinha’ a los 50′ de la segunda mitad.

Ahora, las selecciones disputarán el segundo amistoso en cuestión de días. Esto está contemplada dentro de un convenio impulsado por el gobierno de Queensland para empezar a traer grandes eventos deportivos. El estado sede de los partidos busca acaparar mayor turismo extranjero, conseguir visitantes del exterior y llevar a Australia a una audiencia mundial.

Australia y Brasil se miden en un amistoso [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Australia vs. Brasil por el segundo amistoso internacional?

El compromiso de prueba entre los ‘Socceroos’ y la ‘Canarinha’ se celebrará este martes 29 de septiembre, con sede en el Suncorp Stadium de Bisbane (Queensland, Australia). El enfrentamiento de oceánicos y sudamericanos está estipulado para dar comienzo a las 04.00 horas del Centro de México -07.00 hora Argentina y 20.00 hora local-.

¿Dónde ver EN VIVO Australia vs. Brasil por el segundo amistoso internacional?

El encuentro entre los equipos de Tony Popovic y Carlo Ancelotti, desafortunadamente para los fanáticos expectantes, no tendrá transmisión en México. Ninguno de los canales de televisión y plataformas de streaming mexicanas podrá transmitir el partido de la Selección Australiana con la Selección Brasileña.

Los únicos países donde se podrá sintonizar por alguna pantalla serán los dos equipos que participan en el amistoso internacional de este 29 de septiembre del 2026. En Australia, el juego se podrá seguir por el servicio de streaming de Paramount+; mientras que en Brasil el duelo de exportación lo pasarán SporTV, Globo y GloboPlay.