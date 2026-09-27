Jorge Jesús justificó su polémica decisión de dejar a Cristiano Ronaldo en el banco vs. Noruega: “Necesitaba un jugador…”

Por primera vez desde la Eurocopa 2008, Cristiano Ronaldo presenció los 90 minutos de un partido competitivo de Portugal desde el banco de suplentes.

Cristiano Ronaldo no vio acción durante el encuentro de la UEFA Nations League 2026-27 entre Portugal y Noruega, en un duelo donde se anticipaba el choque individual frente a Erling Haaland. Luego de amarrar los tres puntos como visitante, el director técnico luso Jorge Jesus explicó las razones estratégicas por las cuales mantuvo a CR7 en la banca de suplentes.

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En el choque previo frente a Gales, el atacante de 41 años registró una participación limitada de 67 minutos al ser sustituido por Gonçalo Ramos. De cara al choque en Oslo, su permanencia en el banquillo provocó diversas especulaciones; sin embargo, respondió a una decisión estrictamente táctica de Jorge Jesus, quien apostó por João Félix y el ariete del AC Milan en el ataque.

João Félix adelantó a Portugal al minuto 17, mientras que Haaland emparejó los cartones al 51, hasta que Ramos selló el triunfo 2-1 al 54. Pese a la paridad en el trámite, en lugar de darle acceso al “Comandante“, el entrenador mandó al campo a Vitinha, Rafael Leão, Ruben Neves, Francisco Trincão y finalmente a Bernardo Silva.

Jorge Jesus da su punto de vista

En entrevista para Sport TV al concluir el cotejo, Jorge Jesus fue cuestionado directamente sobre la ausencia total de minutos para el atacante estelar, ofreciendo una postura tajante sobre su lectura del partido: “No fue utilizado porque sentí que el partido me estaba dictando otras ideas. Fui modificando de manera que se garantizara no solo el resultado, sino otros procesos del equipo“.

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Posteriormente, el estratega reveló a Canal 11 la existencia de un compromiso previo con el delantero que debió modificar sobre la marcha. “El partido no pedía su entrada. Incluso había acordado con él: ‘en la última media hora te voy a meter al partido’. Pero el juego no estaba pidiendo eso. Gonçalo Ramos estaba bien. Después, el partido fue avanzando y dejó de ser el momento para que entrara Cris; necesitaba un jugador con características diferentes que garantizara el equilibrio y la defensa del resultado“

Sin contar ausencias por lesión, el partido contra Noruega se trata del primer encuentro oficial de carácter competitivo que Cristiano Ronaldo observa de principio a fin desde la banca con su selección desde la Eurocopa 2008 ante Suiza, registrando únicamente un antecedente en un amistoso frente a Croacia en junio de 2024.

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Jorge Jesus descartó cualquier problema físico del futbolista y anticipó que es probable que sume minutos ante Dinamarca en el próximo partido de Nations League, aunque el episodio marca un hito evidente sobre su rol actual en el vestidor nacional.

En síntesis