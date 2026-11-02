Este lunes 2 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 4 en la fase de liga de la AFC Champions League Elite. Al-Nassr de Arabia Saudita viaja a Uzbekistán para medirse ante el Pajtakor a partir de las 07:45 hs (CDMX) en el Estadio Central de Pajtakor, en un cruce determinante para las aspiraciones de ambos en el certamen continental.

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Pajtakor no atraviesa su mejor momento en la competición asiática. El conjunto uzbeko apenas suma dos unidades tras tres compromisos disputados y se ubica en la parte baja de la tabla. Con la necesidad de sumar de a tres para no alejarse de la zona de clasificación a octavos de final, los dirigidos por Maksim Shatskikh buscarán apoyarse en su localía para dar el gran golpe de la jornada.

Por su parte, Al Nassr llega motivado tras un vibrante triunfo por 5-3 sobre Al-Kholood en la Saudi Pro League, donde Cristiano Ronaldo brilló con un triplete para reafirmar su vigencia goleadora. Los Caballeros de Najd marchan en la novena posición con tres puntos y necesitan imperiosamente la victoria en Taskent para trepar a puestos de clasificación directa en la región Oeste.

La probable alineación de Pakhtakor

Vladimir Nazarov

Khojiakbar Alizhonov

Morteza Pouraliganji

Zaid Tahseen

Sherzod Nasrullayev

Abdurauf Buriev

Ibrokhim Ibrokhimov

Sardor Sabirkhodjaev

Dostonbek Khamdamov

Otabek Bozorov

Davron Tulaganov

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La alineación de Al Nassr