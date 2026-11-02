Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Pajtakor vs. Al-Nassr por la Champions League de Asia: TV y streaming

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr este lunes 2 de noviembre, cuando enfrente al Pakhtakor de Uzbekistán por la AFC Champions League Elite 2026-27. Conoce el horario del partido y dónde verlo en vivo por televisión y streaming online.

Pakhtakor y Al-Nassr se enfrentan este lunes 2 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League de Asia (AFC Champions League Elite). El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Markaziy de Tashkent en Uzbekistán y comienza a partir de las 07:45hs (Ciudad de México).

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Este enfrentamiento cobra tintes de auténtica final anticipada para ambas escuadras en sus aspiraciones por escalar peldaños dentro de la clasificación de la región Oeste. El cuadro liderado por Cristiano Ronaldo marcha rezagado en el noveno escalón, fuera de los boletos a la siguiente ronda, por lo que requiere con urgencia los tres puntos; entretanto, el cuadro anfitrión ocupa el duodécimo puesto con apenas dos unidades y apelará a la localía para dar la campanada.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Pakhtakor y Al-Nassr de este lunes 2 de noviembre por la Champions League de Asia se puede ver en México a través de la señal de ESPN en la televisión de paga, así como por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo

Paramount+ y CBS Sports Golazo España: LaLiga+

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La actualidad de ambos equipos

Por el bando anfitrión, el Pakhtakor aparece estancado en el sitio 12 del sector con apenas dos puntos en su cosecha, saldo derivado de dos empates y un descalabro en sus tres primeras citas continentales. La escuadra uzbeka, que viene de tomar un respiro en su torneo doméstico tras imponerse por la mínima ante el Xorazm, está forzada a hacer valer su feudo si aspira a mantener con vida sus opciones matemáticas de avanzar a los octavos de final.

Cristiano Ronaldo vuelve a las canchas tras su hat-trick.

En la otra trinchera, el Al-Nassr arriba en el noveno peldaño general con tres unidades en el certamen asiático, arrastrando además un cotejo pendiente respecto al grueso del pelotón debido a la postergación de su choque ante Al-Wasl la semana anterior. Cristiano Ronaldo llega en perfecta forma para el encuentro de lunes tras firmar el hat-trick número 68 de su carrera en el 5-3 contra Al-Kholood y buscará prolongar su idilio con el gol para evitar que su club pierda el paso frente a los líderes del continente.

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En síntesis