Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 15 del Apertura 2026

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América ya no es el único líder del torneo y ahora comparte posición tanto con Chivas como con Cruz Azul.
Por lo tanto, las dos jornadas que faltan serán determinantes para determinar los primeros puestos de cara a la Fiesta Grande de la Liga MX. Y del otro lado hay equipos como Rayados y Pumas que actualmente están fuera de la Liguilla y quieren meterse.
Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.
Hasta el momento, nueve clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas, Chivas y Atlético de San Luis. Los otros nueve equipos todavía necesitan sumar minutos en las jornadas restantes, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine el Apertura 2026.
Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX
|Pos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|Club Tijuana
|Cumplió
|—
|2
|Atlante
|Cumplió
|—
|3
|América
|Cumplió
|—
|4
|Necaxa
|Cumplió
|—
|5
|Pachuca
|Cumplió
|—
|6
|Pumas
|Cumplió
|—
|7
|Atlas
|Cumplió
|—
|8
|Chivas
|Cumplió
|—
|9
|Atlético de San Luis
|Cumplió
|—
|10
|Club Puebla
|1,074
|96
|11
|Cruz Azul
|1,066
|104
|12
|FC Juárez
|1,053
|117
|13
|Toluca
|1,039
|131
|14
|Santos Laguna
|1,038
|132
|15
|Querétaro
|1,023
|147
|16
|León
|1,021
|149
|17
|Tigres
|936
|234
|18
|Rayados
|904
|266
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul vs León
En sintesis
- Regla de Menores: exige acumular al menos 1,170 minutos a los clubes de Liga MX.
- Nueve equipos ya cumplieron con la cuota juvenil requerida en el torneo Apertura 2026.
- América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato general tras disputarse la Jornada 15.