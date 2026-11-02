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Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 15 del Apertura 2026

Nueve clubes ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Regla de Menores, mientras que otros nueve todavía deben sumar tiempo de juego antes del cierre del Apertura 2026. Revisa cómo está la tabla y qué equipos están más cerca de alcanzar el objetivo.

Finalizó la Jornada 15 de la Liga MX
© Getty ImagesFinalizó la Jornada 15 de la Liga MX

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América ya no es el único líder del torneo y ahora comparte posición tanto con Chivas como con Cruz Azul.

Por lo tanto, las dos jornadas que faltan serán determinantes para determinar los primeros puestos de cara a la Fiesta Grande de la Liga MX. Y del otro lado hay equipos como Rayados y Pumas que actualmente están fuera de la Liguilla y quieren meterse.

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Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.

Hasta el momento, nueve clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas, Chivas y Atlético de San Luis. Los otros nueve equipos todavía necesitan sumar minutos en las jornadas restantes, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine el Apertura 2026.

Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX

Pos.EquipoMinutos acumuladosMinutos restantes
1Club TijuanaCumplió
2AtlanteCumplió
3AméricaCumplió
4NecaxaCumplió
5PachucaCumplió
6PumasCumplió
7AtlasCumplió
8ChivasCumplió
9Atlético de San LuisCumplió
10Club Puebla1,07496
11Cruz Azul1,066104
12FC Juárez1,053117
13Toluca1,039131
14Santos Laguna1,038132
15Querétaro1,023147
16León1,021149
17Tigres936234
18Rayados904266
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En sintesis

  • Regla de Menores: exige acumular al menos 1,170 minutos a los clubes de Liga MX.
  • Nueve equipos ya cumplieron con la cuota juvenil requerida en el torneo Apertura 2026.
  • América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato general tras disputarse la Jornada 15.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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