Erik ten Hag carga de nuevo contra Cristiano Ronaldo: “Desde la Juventus, se acabó”

Tras sus cruces en el Manchester United, Erik ten Hag volvió a arremeter contra Cristiano Ronaldo, remarcando que desde hace ya muchos años que no compite.

La relación profesional entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag estuvo lejos de ser armónica. A pesar de haber contado con la mediación de Sir Alex Ferguson y el respaldo absoluto de la afición de Old Trafford para consumar su esperado retorno a Inglaterra, los incesantes desencuentros tácticos y personales con el estratega neerlandés provocaron que el astro portugués terminara marchándose de la institución por la puerta trasera.

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En declaraciones vertidas para el rotativo The Athletic hace un par de semanas, Ten Hag ya había destapado los primeros roces internos, señalando que el artillero se ausentaba con frecuencia de las prácticas del primer equipo y que, cuando acudía a las instalaciones de Carrington, carecía de la intensidad necesaria para competir en la máxima exigencia de la Premier League.

“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Volé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de que llegue al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Le tenía mucho respeto. Pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro”, había declarado el DT neerlandés.

Ten Hag arremete nuevamente contra el portugués

Durante su primera campaña de regreso en el curso 2021-22, Cristiano Ronaldo causó un impacto demoledor al firmar 24 anotaciones y repartir tres asistencias en 38 compromisos oficiales. No obstante, esos notables registros individuales no bastaron para afianzarse como el referente inamovible de la escuadra bajo el mandato de Ten Hag, quien no dudó en exponer públicamente sus limitantes físicas.

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La falta de trabajo durante los entrenamientos fue el factor que más le molestaba a Ten Hag.

En una reciente entrevista concedida a la cadena ESPN, el director técnico neerlandés fue tajante al desmitificar el presente del delantero: “Los jugadores querían trabajar con él y lo admiraban porque es uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero en los últimos siete u ocho años, simplemente ya no puede rendir. Desde la Juventus, se acabó“.

Más allá de su cuota anotadora, el técnico profundizó en las dificultades que enfrentó el artillero para adaptarse al ritmo cotidiano del campeonato británico: “Cuando comencé en el Man United, le expliqué cómo íbamos a jugar y cuál sería su rol en ello. Pero al final, tienes que rendir. Sin embargo, él ya no podía obligarse a superar el dolor para darlo todo cada día y entrenar al máximo. Y si no estás en forma para jugar en la Premier League, no tienes ninguna oportunidad“.

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Al ser cuestionado sobre si a Ronaldo no se le reconocía históricamente por su ética de trabajo implacable, Ten Hag fue lapidario: “Bueno, esa era la imagen pública que se proyectaba. Pero él ya no estaba en condiciones de sostener ese nivel de exigencia. Le muestras lo que demanda el futbol de élite, él lo asimila perfectamente y te acercas con argumentos profesionales sólidos“, concluyó.

En el curso 2022-23, tras registrar únicamente tres dianas y dos asistencias en 16 apariciones, Cristiano Ronaldo desvinculó su contrato de común acuerdo con los Red Devils en noviembre de 2022, sellando un abrupto adiós para continuar su carrera en medio oriente con el Al-Nassr.

En síntesis

Erik ten Hag declaró en ESPN que Cristiano Ronaldo dejó de competir en Juventus.

declaró en ESPN que Cristiano Ronaldo dejó de competir en Juventus. Cristiano Ronaldo registró 24 goles en 38 partidos durante la campaña 2021-22.

registró 24 goles en 38 partidos durante la campaña 2021-22. Cristiano Ronaldo abandonó al Manchester United en noviembre de 2022 tras anotar tres goles.