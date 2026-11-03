Argentina presenta su primera convocatoria tras el retiro de Lionel Messi: las ausencias y los nuevos nombres

La era posterior a Lionel Messi ha comenzado formalmente en el seno de la Selección Argentina. El histórico dorsal ’10’ ya se despidió definitivamente del público albiceleste tras un emotivo homenaje celebrado en octubre pasado sobre el césped del Estadio Monumental; sin embargo, el balón no se detiene y Lionel Scaloni ya puso en marcha la reestructuración deportiva con la mira fija en el Mundial 2030.

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La Fecha FIFA de noviembre de 2026 marcará el primer examen competitivo del representativo sudamericano sin la presencia de su máximo referente. En esta ventana internacional, Argentina sostendrá dos compromisos de alta exigencia: primero chocará frente a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mítico feudo de Boca Juniors, para posteriormente medirse ante Costa Rica el martes 17 en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con la agenda confirmada, el director técnico Lionel Scaloni hizo pública su nómina de 28 futbolistas convocados para encarar ambos duelos de preparación. Más allá de la ausencia definitiva de Messi, la lista presenta bajas sensibles de hombres consolidados en el esquema titular, acompañadas por la irrupción de caras nuevas que confirman el recambio generacional que busca imprimir el estratega.

Las mayores ausencias en Argentina

En comparación con los llamados previos y la plantilla que compitió en la Copa del Mundo 2026, el cuadro albiceleste resiente múltiples bajas por cuestiones físicas. La ausencia más destacada corresponde a Lautaro Martínez, quien se encuentra en proceso de rehabilitación tras sufrir una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo a mediados de octubre durante un duelo de liga con el Inter de Milán.

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En esa misma línea, tanto Cristian Romero como Nicolás González quedaron marginados de la expedición para permitir que continúen con la recuperación de sus respectivas lesiones en sus clubes europeos. A estas ausencias por motivos médicos se suman las de Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, elementos de la vieja guardia cuyo protagonismo y continuidad en el proceso nacional se mantienen en un compás de espera.

Las sorpresas de Scaloni en Argentina

Entre las grandes novedades del llamado destaca la inclusión de Emiliano “Dibu” Martínez. Pese a que el guardameta del Chelsea no ha recibido el alta médica definitiva tras sufrir una fractura de mandíbula el mes anterior en la Premier League, Scaloni determinó integrarlo a la concentración para arropar al grupo desde el vestidor.

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Junto al experimentado arquero, Gonzalo Montiel concreta su retorno a la Selección tras superar los roces extradeportivos con la cúpula de la AFA encabezada por Claudio Tapia, situación que en su momento lo marginó del duelo despedida de Messi. Al zaguero lateral lo acompañan dos compañeros suyos en River Plate: Thiago Almada, quien ya cumplió con el castigo que arrastraba desde la final mundialista, y el juvenil Santiago Beltrán, portero de 22 años perfilado para refrescar el recambio bajo los tres palos.

En el sector defensivo, las grandes apuestas radican en Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma), dos prospectos con enorme proyección para apuntalar la zaga. Asimismo, sin apariciones de Paulo Dybala, sus compañeros en la Roma Matías Soulé y Santiago Castro se ganaron un nuevo llamado, acompañados por una camada juvenil integrada por Nico Paz, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone, quienes comienzan a adueñarse de un rol protagónico en el nuevo ciclo albiceleste.

En síntesis

28 jugadores fueron convocados por Lionel Scaloni en la primera lista sin Lionel Messi.

fueron convocados por Lionel Scaloni en la primera lista sin Lionel Messi. Argentina enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre y a Costa Rica el 17.

enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre y a Costa Rica el 17. Lautaro Martínez y Cristian Romero causaron baja por lesión en la actual convocatoria albiceleste.