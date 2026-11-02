Lionel Messi lidera la remontada de Inter Miami: así queda la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Tras anotar el gol de la victoria en la remontada de Inter Miami sobre New England Revolution, Lionel Messi comienza a recortar distancia nuevamente con Cristiano Ronaldo de cara a la carrera por los 1000 goles.

Lionel Messi se niega a dar la batalla por perdida. A sus 39 años de edad, el astro rosarino continúa agigantando su legado sobre las canchas de la MLS a base de definiciones determinantes, recortando distancias de forma paulatina rumbo a la barrera de las 1000 anotaciones al tiempo que carga sobre sus hombros el destino del Inter Miami en la recta final de la temporada regular.

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Este domingo 1 de noviembre, las Garzas se presentaron en el Gillette Stadium para encarar una auténtica batalla en la cúspide de la Conferencia Este frente al New England Revolution. El conjunto anfitrión rompió el cero por conducto de Daniel Gazdag al minuto 53, pero el atacante naturalizado mexicano Germán Berterame emparejó los cartones al 69 tras un servicio quirúrgico de Leo Messi.

Cuando el trámite parecía encaminarse a una repartición de unidades, el genio argentino frotó la lámpara para inclinar la balanza. Al minuto 83, tras quitarse de encima a dos adversarios en una baldosa y tejer una veloz pared con el venezolano Telasco Segovia, Messi sacó un zurdazo cruzado que selló el 2-1 definitivo, firmando la remontada para arrebatarle el subliderato al Revolution y amarrar formalmente el boleto del cuadro floridano a los MLS Playoffs.

ANOTHER MOMENT OF MESSI MAGIC! 🪄 pic.twitter.com/VDDjhbFoQs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 2, 2026

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Con esta soberbia anotación, la “Pulga” le puso fin a una breve sequía de dos compromisos sin estremecer las redes, alcanzando las 26 dianas en el torneo 2026 para afianzarse en la cima de goleo individual. De igual manera, el capitán albiceleste elevó su registro vitalicio a 937 goles en 1,184 partidos oficiales, colocándose a tan solo 63 festejos de conquistar el anhelado millar de gritos sagrados.

¿A cuánto está Messi de Cristiano Ronaldo?

A lo largo del presente año calendario 2026, Lionel Messi ha logrado recortar una brecha considerable en la producción frente al arco en comparación con Cristiano Ronaldo. Mientras el astro portugués contabiliza 28 anotaciones en 42 apariciones combinando su actividad con el Al-Nassr y la selección lusitana, el referente sudamericano presume una cosecha demoledora de 41 dianas en 47 encuentros disputados.

Pese a ese extraordinario ritmo individual, en la carrera frontal por el primer arribo a los 1000 goles la balanza continúa favoreciendo con claridad a Cristiano Ronaldo. El ariete europeo ostenta 985 anotaciones en 1,343 compromisos profesionales; es decir, la distancia que separa a Messi de Cristiano (48 goles) es hoy mayor que el trecho que le resta al “Comandante” para tocar la gloria eterna (apenas 15 tantos), un margen que recortó de forma contundente tras despacharse con un triplete el pasado jueves en Arabia Saudita.

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En síntesis