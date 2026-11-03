Mientras Cristiano Ronaldo gana 300 millones por año, el dinero que percibe Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo lidera el ranking de los futbolistas mejor pagados del mundo con ingresos millonarios. Sin embargo, Kylian Mbappé también ocupa un lugar destacado y percibe una cifra impactante a sus 27 años.

Hay futbolistas que marcaron una época, que todavía siguen haciendo historia y que quedarán para siempre en el recuerdo por todo lo que demostraron dentro del campo de juego a lo largo de sus carreras. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo, el astro portugués de 41 años que continúa escribiendo páginas doradas en el futbol mientras juega para Al-Nassr y la selección de su país.

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Si bien su objetivo es seguir consiguiendo títulos, uno de los desafíos más importantes que tiene por delante es alcanzar los 1000 goles como futbolista profesional. Actualmente, al delantero le faltan apenas 15 tantos para llegar a esa cifra histórica, que lo convertiría en el primer jugador en alcanzar semejante registro.

Por otro lado, también hay futbolistas que representan el presente y el futuro de este deporte. Entre ellos aparece Kylian Mbappé, la gran estrella de la Selección de Francia y del Real Madrid. Con 27 años, el atacante es considerado uno de los mejores jugadores del mundo por lo que demuestra partido tras partido.

Aunque todavía tiene objetivos pendientes, como conquistar su primer Balón de Oro y ganar la Champions League, ya sabe lo que significa ser campeón del mundo, después de conseguirlo con Francia cuando tenía apenas 18 años.

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Más allá de sus diferencias de edad, trayectoria y títulos, ambos comparten algo: están entre los futbolistas que más dinero generan en el mundo. Según el ranking publicado por Forbes, Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los jugadores mejor pagados, con ingresos estimados de 300 millones de dólares anuales, mientras que Mbappé aparece en el tercer puesto con 100 millones de dólares por año.

Los futbolistas mejor pagados del mundo en 2026

Detrás del portugués aparecen otras grandes figuras del fútbol mundial. Lionel Messi ocupa el segundo lugar, mientras que Mbappé completa el podio. En el ranking también se encuentran jóvenes estrellas como Erling Haaland, Vinícius Júnior y Lamine Yamal, además de otros referentes del deporte.

Así queda el listado de los futbolistas que más dinero perciben por año, según Forbes:

Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

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