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Cristiano Ronaldo

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Pajtakor vs. Al-Nassr por la Champions League de Asia?

Cristiano Ronaldo no está presente en el partido de este lunes de Al-Nassr. El motivo de la ausencia del delantero portugués.

Cristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr

Al-Nassr juega este lunes 2 de noviembre frente a Pajtakor por la cuarta jornada de la Champions League de la AFC. El encuentro se disputa en Uzbekistán y comienza a las 07:45hs (CDMX).

Al-Nassr ganó uno y perdió otro partido en la competición (tiene un partido pendiente) por lo que este juego es clave para seguir sumando de a tres puntos. No obstante, la gran novedad es que Cristiano Ronaldo no forma parte de la alineación titular.

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Cristiano Ronaldo no es titular ni tampoco se encuentra en la convocatoria debido a que el capitán del equipo no viajó a Uzbekistán para formar parte del partido.

El portugués no tiene ninguna lesión sino que su ausencia se explica por el lado de gestionar su descanso y no sobrecargarlo de partidos. De esta manera, Cristiano Ronaldo recién volverá a jugar con Al-Nassr el próximo viernes frente a Al-Hazm por la Saudi Pro League.

La alineación de Al-Nassr ante Pajtakor

  • Bento
  • Awad
  • Alamri
  • Íñigo Martínez
  • Boushal
  • Ayman
  • Ângelo Gabriel
  • Samu Costa
  • João Félix
  • Sadio Mané
  • Abdullah Al-Hamdan
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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