¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Pajtakor vs. Al-Nassr por la Champions League de Asia?

Cristiano Ronaldo no está presente en el partido de este lunes de Al-Nassr. El motivo de la ausencia del delantero portugués.

Al-Nassr juega este lunes 2 de noviembre frente a Pajtakor por la cuarta jornada de la Champions League de la AFC. El encuentro se disputa en Uzbekistán y comienza a las 07:45hs (CDMX).

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Al-Nassr ganó uno y perdió otro partido en la competición (tiene un partido pendiente) por lo que este juego es clave para seguir sumando de a tres puntos. No obstante, la gran novedad es que Cristiano Ronaldo no forma parte de la alineación titular.

Cristiano Ronaldo no es titular ni tampoco se encuentra en la convocatoria debido a que el capitán del equipo no viajó a Uzbekistán para formar parte del partido.

El portugués no tiene ninguna lesión sino que su ausencia se explica por el lado de gestionar su descanso y no sobrecargarlo de partidos. De esta manera, Cristiano Ronaldo recién volverá a jugar con Al-Nassr el próximo viernes frente a Al-Hazm por la Saudi Pro League.

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La alineación de Al-Nassr ante Pajtakor