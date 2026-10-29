¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fé por la Liga Dimayor

Este jueves 29 de octubre se disputa uno de los compromisos más esperados del fútbol colombiano, correspondiente a la Jornada 5 pendiente del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor. Atlético Nacional recibe a Independiente Santa Fe en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 19:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto ‘Verdolaga’ llega posicionado en lo más alto de la tabla con 32 unidades tras imponerse 2-1 ante Independiente Medellín en el clásico paisa. La gran noticia para la afición verdolaga es la presencia de James Rodríguez, quien saldrá desde el inicio para comandar la generación de juego junto a elementos como Andrés Sarmiento y Elías Cabrera en la zona ofensiva.

Por su parte, el cuadro ‘Cardenal’ de Pablo Repetto visita territorio antioqueño en el cuarto lugar con 28 puntos, tras lograr un agónico triunfo por 2-1 frente a Bucaramanga. La escuadra bogotana buscará sumar tres unidades determinantes fuera de casa apoyándose en la jerarquía de Hugo Rodallega en el ataque.

La probable alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Andrés Román

César Haydar

William Tesillo

Samuel Velásquez

Jorman Campuzano

Felipe Marín

Andrés Sarmiento

Elías Cabrera

Juan Manuel Rengifo

James Rodríguez

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La probable alineación de Independiente Santa Fe

Weimar Asprilla

Helibelton Palacios

Iván Scarpeta

Emanuel Olivera

Mateo Puerta

Jhojan Torres

Daniel Torres

Franco Fagúndez

Luis Palacios

Emerson Rivaldo

Hugo Rodallega

En sintesis