¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fé por la Liga Dimayor

Este jueves 29 de octubre se disputa uno de los compromisos más esperados del fútbol colombiano, correspondiente a la Jornada 5 pendiente del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor. Atlético Nacional recibe a Independiente Santa Fe en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 19:30 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto ‘Verdolaga’ llega posicionado en lo más alto de la tabla con 32 unidades tras imponerse 2-1 ante Independiente Medellín en el clásico paisa. La gran noticia para la afición verdolaga es la presencia de James Rodríguez, quien saldrá desde el inicio para comandar la generación de juego junto a elementos como Andrés Sarmiento y Elías Cabrera en la zona ofensiva.
Por su parte, el cuadro ‘Cardenal’ de Pablo Repetto visita territorio antioqueño en el cuarto lugar con 28 puntos, tras lograr un agónico triunfo por 2-1 frente a Bucaramanga. La escuadra bogotana buscará sumar tres unidades determinantes fuera de casa apoyándose en la jerarquía de Hugo Rodallega en el ataque.
La probable alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Andrés Román
- César Haydar
- William Tesillo
- Samuel Velásquez
- Jorman Campuzano
- Felipe Marín
- Andrés Sarmiento
- Elías Cabrera
- Juan Manuel Rengifo
- James Rodríguez
La probable alineación de Independiente Santa Fe
- Weimar Asprilla
- Helibelton Palacios
- Iván Scarpeta
- Emanuel Olivera
- Mateo Puerta
- Jhojan Torres
- Daniel Torres
- Franco Fagúndez
- Luis Palacios
- Emerson Rivaldo
- Hugo Rodallega
En sintesis
- James Rodríguez será titular con Atlético Nacional este jueves 29 de octubre ante Santa Fe.
- Atlético Nacional e Independiente Santa Fe juegan en el Estadio Atanasio Girardot por Liga BetPlay.
- Atlético Nacional lidera la tabla con 32 puntos frente a 28 de Santa Fe.