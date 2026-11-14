Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
FUTBOL INTERNACIONAL

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor

Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre Verdolagas y Albos en Medellín: presente de ambos equipos, la presencia de James Rodríguez y cómo formarían en la Liga BetPlay Dimayor.

Atlético Nacional vs. Once Caldas por la liga colombiana.
© Getty ImagesAtlético Nacional vs. Once Caldas por la liga colombiana.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 continúa la actividad del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor con un duelo clave en territorio antioqueño. Atlético Nacional recibe a Once Caldas en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del certamen.

El conjunto ‘Verdolaga’, dirigido por Lucas González, llega con la firme intención de hacer valer su condición de local y consolidarse en la parte alta de la clasificación general. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de James Rodríguez, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para comandar la generación ofensiva desde el arranque.

+ Seguinos en

Por su parte, el cuadro ‘Blanco Blanco’ de Manizales visita Medellín bajo la conducción de Carlos Valencia con la consigna de rescatar puntos valiosos fuera de casa. El elenco caldense intentará plantear un bloque ordenado en la mitad de la cancha y explotar la velocidad por los costados para sorprender en patio ajeno.

La alineación de Atlético Nacional

  • Franco Armani
  • Andrés Román
  • Andrés Reyes
  • William Tesillo
  • Milton Casco
  • Matheus Uribe
  • Jorman Campuzano
  • Elías Cabrera
  • James Rodríguez
  • Alfredo Morelos
  • Andrés Sarmiento

La alineación de Once Caldas

  • Joan Felipe Parra
  • Juan David Cuesta
  • Jorge Cardona
  • Daniel Londoño
  • Juan Pablo Patiño
  • Juan Pablo Nieto
  • Andrés Colorado
  • Jáder Quiñones
  • Michael Barrios
  • Felipe Gómez
  • Jefry Zapata

En sintesis

  • Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentan este sábado 14 de noviembre en Medellín.
  • James Rodríguez será titular con Atlético Nacional para comandar el ataque en Atanasio Girardot.
  • Lucas González y Carlos Valencia dirigen a Nacional y Once Caldas en este partido.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones