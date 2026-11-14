¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor

Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre Verdolagas y Albos en Medellín: presente de ambos equipos, la presencia de James Rodríguez y cómo formarían en la Liga BetPlay Dimayor.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 continúa la actividad del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor con un duelo clave en territorio antioqueño. Atlético Nacional recibe a Once Caldas en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del certamen.

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El conjunto ‘Verdolaga’, dirigido por Lucas González, llega con la firme intención de hacer valer su condición de local y consolidarse en la parte alta de la clasificación general. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de James Rodríguez, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para comandar la generación ofensiva desde el arranque.

Por su parte, el cuadro ‘Blanco Blanco’ de Manizales visita Medellín bajo la conducción de Carlos Valencia con la consigna de rescatar puntos valiosos fuera de casa. El elenco caldense intentará plantear un bloque ordenado en la mitad de la cancha y explotar la velocidad por los costados para sorprender en patio ajeno.

La alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Andrés Román

Andrés Reyes

William Tesillo

Milton Casco

Matheus Uribe

Jorman Campuzano

Elías Cabrera

James Rodríguez

Alfredo Morelos

Andrés Sarmiento

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La alineación de Once Caldas

Joan Felipe Parra

Juan David Cuesta

Jorge Cardona

Daniel Londoño

Juan Pablo Patiño

Juan Pablo Nieto

Andrés Colorado

Jáder Quiñones

Michael Barrios

Felipe Gómez

Jefry Zapata

En sintesis