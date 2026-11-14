¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor

Este sábado 14 de noviembre de 2026 continúa la actividad del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor con un duelo clave en territorio antioqueño. Atlético Nacional recibe a Once Caldas en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del certamen.
El conjunto ‘Verdolaga’, dirigido por Lucas González, llega con la firme intención de hacer valer su condición de local y consolidarse en la parte alta de la clasificación general. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de James Rodríguez, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para comandar la generación ofensiva desde el arranque.
Por su parte, el cuadro ‘Blanco Blanco’ de Manizales visita Medellín bajo la conducción de Carlos Valencia con la consigna de rescatar puntos valiosos fuera de casa. El elenco caldense intentará plantear un bloque ordenado en la mitad de la cancha y explotar la velocidad por los costados para sorprender en patio ajeno.
La alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Andrés Román
- Andrés Reyes
- William Tesillo
- Milton Casco
- Matheus Uribe
- Jorman Campuzano
- Elías Cabrera
- James Rodríguez
- Alfredo Morelos
- Andrés Sarmiento
La alineación de Once Caldas
- Joan Felipe Parra
- Juan David Cuesta
- Jorge Cardona
- Daniel Londoño
- Juan Pablo Patiño
- Juan Pablo Nieto
- Andrés Colorado
- Jáder Quiñones
- Michael Barrios
- Felipe Gómez
- Jefry Zapata
En sintesis
- Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentan este sábado 14 de noviembre en Medellín.
- James Rodríguez será titular con Atlético Nacional para comandar el ataque en Atanasio Girardot.
- Lucas González y Carlos Valencia dirigen a Nacional y Once Caldas en este partido.