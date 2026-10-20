¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Cucutá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor

Este martes 20 de octubre de 2026 se disputa un vibrante compromiso correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor. Cúcuta Deportivo recibe en el Estadio General Santander a un Atlético Nacional que llega en un gran momento futbolístico a partir de las 17:30 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto ‘Motilón’ busca hacerse fuerte en casa tras lograr un valioso triunfo como visitante en su presentación anterior. Dirigidos por Nicolás Chiesa, los locales requerirán su mejor versión para sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones dentro de la tabla general.
Por su parte, Atlético Nacional llega motivado tras golear 4-1 a Boyacá Chicó en su juego más reciente. La gran novedad para el estratega Lucas González pasa por el retorno a la titularidad del talentoso volante James Rodríguez, quien comandará la creación de juego ‘Verdolaga’ en la zona medular tras haber descansado en la jornada previa.
La alineación de Cúcuta Deportivo
- Federico Abadía
- Joao Abonía
- Hernán Lopes
- Jhon Alexander Quiñones
- Mauricio Duarte
- Léider Berdugo
- Víctor Mejía
- Carlos Rentería
- Dayan Pérez
- Jaime Peralta
- Gustavo Torres
La alineación de Atlético Nacional
- Luis Marquinez
- Andrés Felipe Román
- Néider Parra
- César Haydar
- Samuel Velásquez
- Matheus Uribe
- Jorman Campuzano
- Juan Manuel Rengifo
- James Rodríguez
- Kevin Parra
- Nicolás Rodríguez
En sintesis
- Cúcuta Deportivo recibe a Atlético Nacional hoy por la Jornada 15 de la Liga BetPlay.
- James Rodríguez regresará a la alineación titular del equipo dirigido por Lucas González.
- El partido comenzará a las 17:30 horas en el Estadio General Santander.