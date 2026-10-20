¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Cucutá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional juega un partido clave por la liga colombiana. El equipo de James Rodríguez se medirá ante Cucutá de visitante.

Este martes 20 de octubre de 2026 se disputa un vibrante compromiso correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor. Cúcuta Deportivo recibe en el Estadio General Santander a un Atlético Nacional que llega en un gran momento futbolístico a partir de las 17:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto ‘Motilón’ busca hacerse fuerte en casa tras lograr un valioso triunfo como visitante en su presentación anterior. Dirigidos por Nicolás Chiesa, los locales requerirán su mejor versión para sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones dentro de la tabla general.

Por su parte, Atlético Nacional llega motivado tras golear 4-1 a Boyacá Chicó en su juego más reciente. La gran novedad para el estratega Lucas González pasa por el retorno a la titularidad del talentoso volante James Rodríguez, quien comandará la creación de juego ‘Verdolaga’ en la zona medular tras haber descansado en la jornada previa.

La alineación de Cúcuta Deportivo

Federico Abadía

Joao Abonía

Hernán Lopes

Jhon Alexander Quiñones

Mauricio Duarte

Léider Berdugo

Víctor Mejía

Carlos Rentería

Dayan Pérez

Jaime Peralta

Gustavo Torres

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La alineación de Atlético Nacional

Luis Marquinez

Andrés Felipe Román

Néider Parra

César Haydar

Samuel Velásquez

Matheus Uribe

Jorman Campuzano

Juan Manuel Rengifo

James Rodríguez

Kevin Parra

Nicolás Rodríguez

En sintesis