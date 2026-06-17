¿En qué equipo y dónde juega James Rodríguez? El presente del capitán de la selección Colombia

El capitán de los Cafeteros se encuentra ante la oportunidad de encontrar la regularidad que no haya en el resto del calendario.

El debut de la selección Colombia en el Mundial está liderado por la figura de James Rodríguez. El capitán y creador de juego buscará llegar lo más lejos posible con su país y demostrar que su realidad dista mucho cuando se trata de presentarse a nivel selecciones y clubes. Su presente no es el mejor, pero su calidad espera lucir intacta.

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Rodríguez había llegado a la Liga MX como la gran incorporación del futbol mexicano, con el propósito de relanzar su carrera, transformarse en una cara visible de la competencia y demostrar que aún estaba vigente. Sin embargo, su paso por el León no fue el esperado por todas las partes y se terminó yendo por la puerta de atrás y sin pena ni gloria.

El flojo presente deportivo que atraviesa James Rodríguez

A pesar de que existieron múltiples rumores sobre su futuro, finalmente James se terminó decantando por la cercanía con la Copa del Mundo y eligió la MLS como su siguiente destino. A principios de año llegó al Minnesota United en el que pudo disputar un total de 13 encuentros en los que no anotó goles y repartió dos asistencias.

La particularidad es que James, quien ya tiene 34 años, cuenta con contrato vigente en la Major League Soccer hasta finales de junio, por lo que luego de su participación en Mundial, Rodríguez deberá volver a replantearse su futuro. Por lo pronto, el lucirse en la Copa del Mundo le puede abrir las puertas a extender su trayectoria de forma competitiva.

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James Rodríguez es parte del Minnesota United de la MLS. (GETTY IMAGES)

James es parte del cuarteto ofensivo de lujo que ha conformado el entrenador argentino Néstor Lorenzo en el que unió a James junto a Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. Los goles parecen garantizados y allí estará Rodríguez para aportar su cuota en momentos claves, donde el equipo más lo necesite para cuidar el balón o filtrar como nadie más puede hacerlo.

Sin embargo, Lorenzo tiene en claro la poca continuidad con la que llega James a este compromiso y le dejó un claro mensaje en la previa. “Él es un jugador importante para nosotros, el capitán del equipo y me consta la responsabilidad y la disposición que siempre ha tenido con nosotros”.

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En síntesis