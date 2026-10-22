¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor￼￼

Atlético Nacional recibe a Deportivo Pasto por una nueva jornada de la liga colombiana. El equipo de James Rodríguez se encuentra tercero en la tabla pero con dos partidos menos que el puntero.

Este jueves 22 de octubre de 2026 continúa la acción de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor. Atlético Nacional recibe en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín a un Deportivo Pasto necesitado de puntos, en un partido programado a las 20:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto ‘Verdolaga’ llega con la misión de pasar página tras la reciente caída sufrida como visitante ante Cúcuta Deportivo. Dirigidos por Lucas González, los locales buscarán los tres puntos ante su afición para mantenerse en la parte alta de la clasificación y pelear palmo a palmo por el liderato del campeonato.

Sin embargo, la principal novedad en el entorno del verde pasa por James Rodríguez. Para sorpresa de la afición, el estratega antioqueño decidió darle descanso al mediocampista dentro de su esquema de dosificación física por la seguidilla de partidos, por lo que no estará desde el inicio ante los nariñenses. La responsabilidad en la gestión de juego recaerá principalmente en la experiencia de Matheus Uribe y la creatividad de la zona ofensiva.

Por su parte, el Deportivo Pasto llega bajo la dirección técnica de Diego Merino intentando dar el golpe en la capital antioqueña para salir de los puestos del fondo de la tabla general.

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La alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Andrés Román

Néider Parra

César Haydar

Samuel Velásquez

Jorman Campuzano

Matheus Uribe

Felipe Marín

James Rodríguez

Kevin Parra

Nicolás Rodríguez

La alineación de Deportivo Pasto

Giovanni Banguera

Mateo Garavito

Fainer Torijano

Nicolás Gil

Hervin Goyes

Yéiler Góez

Enrique Serje

Franco Leys

Diego Chávez

Joider Micolta

Jonathan Perlaza

En sintesis

Atlético Nacional recibe al Deportivo Pasto este jueves 22 de octubre a las 20:00.

Deportivo Pasto este jueves 22 de octubre a las 20:00. James Rodríguez descansará y no iniciará como titular en el equipo de Lucas González.

no iniciará como titular en el equipo de Lucas González. Deportivo Pasto busca salir de los puestos del fondo de la tabla general.