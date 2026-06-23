Las alineaciones del Colombia vs Congo

Ya se juegan los últimos partidos de la segunda ronda de la fase de grupos y toca el turno de la Selección de Colombia, quienes se medirán ante la República Democrática del Congo. Este último conjunto logró empatarle a Portugal 1-1 en su primer encuentro, por lo que pinta que no es un rival para nada sencillo en este juego.
Por su parte, los cafeteros pudieron vencer a Uzbekistán en su primer partido, lo que les valió el primer lugar en la tabla general de su grupo. Pero ahora se les viene un encuentro con mayor complicación, ya que vimos a su rival hacerle juego a los portugueses y ahora lo que mande cada uno de los técnicos será clave para el partido.
Las dos escuadras mandarán a sus mejores hombres para este partido, porque con la victoria que ya obtuvo Portugal les complica las cosas a ambos, tanto al Congo para la clasificación, como a Colombia por estar en el primer puesto del grupo antes de su tercer partido donde se estará jugando todo ante los lusitanos en la próxima fecha.
Alineación de Colombia
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Javier Suárez
Alineación de RD Congo
- Lionel Mpasi
- Aaron Wan-Bissaka
- Steve Kapuadi
- Chancel Mbemba
- Axel Tuanzebe
- Arthur Masuaku
- Samuel Moutoussamy
- Edo Kayembe
- Noah Mukau
- Yoane Wissa
- Cédric Bakambu
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En síntesis
- La Selección de Colombia se enfrentará ante la República Democrática del Congo en el Mundial.
- El mediocampista James Rodríguez figura en la posible alineación titular del conjunto de Colombia.
- La República Democrática del Congo empató 1-1 contra Portugal en su primer encuentro.