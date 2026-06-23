Las alineaciones del Colombia vs Congo

Ya se juegan los últimos partidos de la segunda ronda de la fase de grupos y toca el turno de la Selección de Colombia, quienes se medirán ante la República Democrática del Congo. Este último conjunto logró empatarle a Portugal 1-1 en su primer encuentro, por lo que pinta que no es un rival para nada sencillo en este juego.

Publicidad

Por su parte, los cafeteros pudieron vencer a Uzbekistán en su primer partido, lo que les valió el primer lugar en la tabla general de su grupo. Pero ahora se les viene un encuentro con mayor complicación, ya que vimos a su rival hacerle juego a los portugueses y ahora lo que mande cada uno de los técnicos será clave para el partido.

Las dos escuadras mandarán a sus mejores hombres para este partido, porque con la victoria que ya obtuvo Portugal les complica las cosas a ambos, tanto al Congo para la clasificación, como a Colombia por estar en el primer puesto del grupo antes de su tercer partido donde se estará jugando todo ante los lusitanos en la próxima fecha.

Alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Javier Suárez

Publicidad

Alineación de RD Congo

Lionel Mpasi

Aaron Wan-Bissaka

Steve Kapuadi

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Arthur Masuaku

Samuel Moutoussamy

Edo Kayembe

Noah Mukau

Yoane Wissa

Cédric Bakambu

En síntesis