Así fue el regreso de Ronaldinho al futbol profesional con el Ravenna de la tercera división de Italia

Luego de más de diez años, Ronaldinho volvió a pisar el césped de manera profesional en la Serie C con el Ravenna.

En plena pausa por la Fecha FIFA, diversas categorías de ascenso alrededor del mundo mantuvieron su actividad regular. Sin embargo, uno de los encuentros que acaparó los reflectores a nivel internacional fue el choque de este domingo 15 de noviembre entre Ravenna y Forlì por la Jornada 14 de la Serie C, la tercera división del balompié italiano.

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Más allá de la rivalidad natural del derbi regional de la Emilia-Romaña, el retorno de Ronaldinho Gaúcho al futbol profesional a sus 46 años cautivó a cientos de miles de aficionados alrededor del planeta. El astro brasileño saltó al terreno de juego como titular más de una década después de haber colgado los botines en 2015, cuando defendía la camiseta del Fluminense en su país natal.

El partido de Ronaldinho

Portando la indumentaria blanca, sus emblemáticas botas R10 de Nike, guantes negros y su característica banda en la frente, ‘Dinho‘ pisó el césped dibujando su habitual sonrisa tras haber oficializado su incorporación con el Ravenna el pasado mes de junio. Aunque el vértigo físico de la categoría le pasó factura en los compases iniciales, conforme transcurrió el reloj la gravitación futbolística del sudamericano comenzó a hacerse notar.

Al minuto 36 se produjo el destello de mayor lucidez del ‘Mago’ durante el compromiso, con una intervención determinante en la gestación de la ventaja local. Tras recibir un servicio desde el costado izquierdo, Ronaldinho protegió el esférico arrastrando la marca rival para luego encontrar a su compatriota Vinícius en libertad, quien abrió el juego para que Giulio Donati sacara un potente zapatazo desde fuera del área que inauguró la pizarra.

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Ravenna lead! 🤩



Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! pic.twitter.com/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

Durante la primera mitad, el exjugador del FC Barcelona registró 28 toques de balón, recibió una infracción y completó 17 pases precisos, sin llegar a probar suerte directamente al arco. Tras cumplirse los primeros 45 minutos, fue sustituido en el entretiempo, marchándose rumbo a los vestidores entre una estruendosa ovación del público presente y el cálido abrazo de todos sus compañeros, en un duelo que culminó con triunfo de 2-0 para el Ravenna.

El fichaje de ‘Ronnie’ se gestó gracias a las gestiones del empresario Ignazio Cipriani, directivo de la institución italiana con quien el brasileño sostiene una estrecha amistad. Bajo un acuerdo de índole más comercial que estrictamente deportiva, el objetivo central apunta a posicionar al Ravenna como una marca global de alto impacto, misión que quedó sobradamente cumplida tras la exhibición dominical.

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En síntesis