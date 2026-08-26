Las alineaciones del Real Madrid vs Real Sociedad

Conoce a los 11 jugadores que han elegido como titulares para el partido de la Jornada 2 de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad.

Este miércoles el Real Madrid y la Real Sociedad jugarán su segunda jornada en LaLiga, ambos equipos sólo han disputado un partido en esta temporada y en esta fecha tendrán que salir a buscar la victoria para poder escalar peldaños en la tabla general que apenas comienza, pero que ya tiene a varios contrincantes en la parte alta.

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En el caso de los merengues, llegan con una victoria de su primer enfrentamiento, por lo que se posicionan en el séptimo lugar con 3 puntos; pero los rivales lamentablemente cayeron en su debut en la competencia ante el Real Betis y hasta el momento no suman unidades y se encuentran en el lugar 19 a la par del Athletic, quienes no han tenido puntos.

Esta tarde, los de Jose Mourinho buscarán sumar su segunda victoria consecutiva, lo que metería en problemas a Pellegrino Matarrazzo y a su equipo con un par de derrotas, pero todo se definirá en la cancha, aunque los blancos sean los favoritos, ya que apenas se acomodan las piezas para tener los mejores cuadros titulares en cada uno de los clubes.

Posible alineación Real Madrid

Thibaut Courtois

Álvaro Carreras

Ibrahima Konaté

Dean Huijsen

Trent Alexander-Arnold

Bernardo Silva

Federico Valverde

Arda Güler

Yan Diomande

Vinicius Júnior

Kylian Mbappé

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Posible alineación Real Sociedad

Álex Remiro

Sergio Gómez

Igor Zubeldia

Jon Martin

Jon Aramburu

Ander Barrenetxea

Carlos Soler

Yangel Herrera

Takefusa Kubo

Orri Oskarsson

Luka Sucic

En síntesis