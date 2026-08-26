Las alineaciones del Real Madrid vs Real Sociedad

Este miércoles el Real Madrid y la Real Sociedad jugarán su segunda jornada en LaLiga, ambos equipos sólo han disputado un partido en esta temporada y en esta fecha tendrán que salir a buscar la victoria para poder escalar peldaños en la tabla general que apenas comienza, pero que ya tiene a varios contrincantes en la parte alta.
En el caso de los merengues, llegan con una victoria de su primer enfrentamiento, por lo que se posicionan en el séptimo lugar con 3 puntos; pero los rivales lamentablemente cayeron en su debut en la competencia ante el Real Betis y hasta el momento no suman unidades y se encuentran en el lugar 19 a la par del Athletic, quienes no han tenido puntos.
Esta tarde, los de Jose Mourinho buscarán sumar su segunda victoria consecutiva, lo que metería en problemas a Pellegrino Matarrazzo y a su equipo con un par de derrotas, pero todo se definirá en la cancha, aunque los blancos sean los favoritos, ya que apenas se acomodan las piezas para tener los mejores cuadros titulares en cada uno de los clubes.
Posible alineación Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Álvaro Carreras
- Ibrahima Konaté
- Dean Huijsen
- Trent Alexander-Arnold
- Bernardo Silva
- Federico Valverde
- Arda Güler
- Yan Diomande
- Vinicius Júnior
- Kylian Mbappé
Posible alineación Real Sociedad
- Álex Remiro
- Sergio Gómez
- Igor Zubeldia
- Jon Martin
- Jon Aramburu
- Ander Barrenetxea
- Carlos Soler
- Yangel Herrera
- Takefusa Kubo
- Orri Oskarsson
- Luka Sucic
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En síntesis
- Real Madrid y Real Sociedad jugarán este miércoles la segunda jornada de LaLiga.
- Tres puntos tiene el equipo merengue; la Real Sociedad cayó ante el Real Betis.
- Jose Mourinho buscará su segunda victoria consecutiva frente al equipo de Pellegrino Matarrazzo.