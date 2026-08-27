¿Por qué no juega Rodri Hernández en Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026-27?

Barcelona recibe al Athletic Club en el Camp Nou y Rodri Hernández no forma parte de la alineación titular.

Barcelona se enfrenta con Athletic Club en lo que será su segundo partido por LaLiga de España. El encuentro comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Camp Nou.

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El equipo de Hansi Flick viene de golear por 5-0 al Elche en su debut liguero. Allí, varios jugadores nuevos sumaron sus primeros minutos oficiales y el que faltó fue Rodri Hernández. Y todavía los aficionados tendrán que aguardar debido a que no es titular ante Athletic Club.

Rodri Hernández no juega con Barcelona pero está de suplente, por lo tanto se espera que sume minutos en la segunda mitad del juego de este jueves contra Athletic Club.

El exfutbolista del Manchester City ha seguido un entrenamiento específico desde su fichaje por el Barcelona para acondicionarlo física y futbolísticamente porque no había ninguna urgencia antes de su debut con la playera culé.

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El Athletic Club siempre ha sido un rival complicado para el Barcelona, pero lo positivo es que el partido es de local y todos los aficionados aguardarán a la segunda parte hasta el ingreso de Rodri.