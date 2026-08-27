¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026-27

Barcelona juega su primer partido de local en la temporada ante su afición y recibe al Athletic Club de Bilbao por LaLiga.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el Barcelona disputará su primer partido como local en la Liga española, cuando reciba al Athletic Club por la segunda jornada del torneo. El conjunto blaugrana buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo y comenzar a hacerse fuerte en casa.

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El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo una gran primera presentación tras golear 5-0 al Elche como visitante. El resultado y el rendimiento mostrado dejaron en claro que el Barcelona es nuevamente un serio candidato a quedarse con el título de LaLiga.

El conjunto visitante, por su parte, llega después de caer 3-1 ante Sevilla en su debut. Ahora, el Athletic Club intentará dar el batacazo en el Camp Nou y conseguir sus primeros puntos de la temporada.

Barcelona: alineación ante Athletic Club

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Marc Bernal

Marc Casadó

Raphinha

Fermín López

Karim Adeyemi

Lamine Yamal

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Athletic Club: alineación ante Barcelona

Unai Simón

Andoni Gorosabel

Dani Vivian

Aymeric Laporte

Yuri Berchiche

Mikel Jauregizar

Íñigo Ruiz de Galarreta

Nico Williams

Oihan Sancet

Álex Berenguer

Gorka Guruzeta

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