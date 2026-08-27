¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026-27

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el Barcelona disputará su primer partido como local en la Liga española, cuando reciba al Athletic Club por la segunda jornada del torneo. El conjunto blaugrana buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo y comenzar a hacerse fuerte en casa.
El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo una gran primera presentación tras golear 5-0 al Elche como visitante. El resultado y el rendimiento mostrado dejaron en claro que el Barcelona es nuevamente un serio candidato a quedarse con el título de LaLiga.
El conjunto visitante, por su parte, llega después de caer 3-1 ante Sevilla en su debut. Ahora, el Athletic Club intentará dar el batacazo en el Camp Nou y conseguir sus primeros puntos de la temporada.
Barcelona: alineación ante Athletic Club
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Marc Bernal
- Marc Casadó
- Raphinha
- Fermín López
- Karim Adeyemi
- Lamine Yamal
Athletic Club: alineación ante Barcelona
- Unai Simón
- Andoni Gorosabel
- Dani Vivian
- Aymeric Laporte
- Yuri Berchiche
- Mikel Jauregizar
- Íñigo Ruiz de Galarreta
- Nico Williams
- Oihan Sancet
- Álex Berenguer
- Gorka Guruzeta
Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming
En sintesis
- Hansi Flick dirige al Barcelona en su debut como local ante Athletic Club.
- Barcelona y Athletic Club juegan a las 13:00 horas por la jornada dos de LaLiga.
- Lamine Yamal y Nico Williams forman parte de las alineaciones titulares de sus equipos.