Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026: canales de TV y streaming

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan este miércoles 26 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 13:00 hs (Tiempo del Centro de México).
Este atractivo compromiso pendiente de la fecha inaugural pone frente a frente a dos plantillas protagonistas. El equipo merengue busca imponer condiciones ante su público para sumar tres puntos vitales en el arranque del campeonato, mientras que el cuadro vasco intentará dar la gran sorpresa en la capital española.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Real Madrid y Real Sociedad de este miércoles 26 de agosto por LaLiga se puede ver en México de manera exclusiva en televisión por la señal de Sky Sports y vía streaming a través de la plataforma Sky+.
- México: Sky Sports y Sky+
- Centroamérica: Sky Sports y VIX
- Sudamérica: DSports y DGO
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV
- España: Movistar Plus+ y M+ LaLiga TV
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del conjunto local, el Real Madrid saldrá con la firme convicción de hacer valer la fortaleza de su feudo en el Santiago Bernabéu. Tras un sólido desempeño en la pretemporada y el debut del torneo, la escuadra madridista apostará al desequilibrio de sus atacantes para someter la zaga rival y consolidarse rápidamente en los primeros puestos de la tabla.
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Por su parte, la Real Sociedad llega a la capital española con el firme objetivo de sumar un resultado positivo fuera de casa. El equipo donostiarra acostumbra plantear duelos competitivos de alta intensidad en Madrid, por lo que buscará mantener el orden táctico en la zona media y golpear mediante transiciones rápidas para incomodar al cuadro local.
En sintesis
- Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles 26 de agosto su partido de LaLiga.
- Estadio Santiago Bernabéu alberga el encuentro a las 13:00 hs del centro de México.
- Sky Sports y Sky+ transmiten el partido en vivo y de forma exclusiva en México.